З Міжнародним днем секретаря: гарні привітання у картинках
24 квітня відзначається професійне свято – Міжнародний день секретаря. Під час Другої світової війни у Сполучених Штатах Америки був брак професійних офісних працівників, тому у 1942 році почала діяти Національна асоціація секретарів. Так у людей з'явилася можливість здобувати нові знання.
Згодом був створений Національний тиждень секретарів. У середу, зокрема, люди святкували День секретарів. Вже через деякий час свято набуло популярності у різних країнах світу, пише LifeStyle 24.
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Вітаємо усіх секретарів з професійним святом та бажаємо процвітання у кар'єрі. У матеріалі знаходьте гарні привітання у картинках, які можете надіслати своїм знайомим, друзям чи колегам.
Міжнародний день секретаря: картинки-привітання
Обирайте для знайомих секретарів найкращу картинку, щоб привітати їх сьогодні з професійним святом.