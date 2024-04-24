З Міжнародним днем секретаря: гарні привітання у картинках

24 квітня відзначається професійне свято – Міжнародний день секретаря. Під час Другої світової війни у Сполучених Штатах Америки був брак професійних офісних працівників, тому у 1942 році почала діяти Національна асоціація секретарів. Так у людей з'явилася можливість здобувати нові знання.

Згодом був створений Національний тиждень секретарів. У середу, зокрема, люди святкували День секретарів. Вже через деякий час свято набуло популярності у різних країнах світу, пише LifeStyle 24.

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Вітаємо усіх секретарів з професійним святом та бажаємо процвітання у кар'єрі. У матеріалі знаходьте гарні привітання у картинках, які можете надіслати своїм знайомим, друзям чи колегам.

Міжнародний день секретаря: картинки-привітання

Привітання з професійним святом / Фото with_love_card

Привітання з професійним святом / Фото artshop.com.ua

Привітання з професійним святом / Фото "Золоті слова"

Привітання з професійним святом / Фото UAportal

Привітання з професійним святом / Фото UAportal

Привітання з професійним святом / Фото РадіоТрек

Привітання з професійним святом / Фото "Факти"

Привітання з професійним святом / Фото with_love_card

Привітання з професійним святом / Фото Depo.ua

Привітання з професійним святом / Фото "Радіо MAXIMUM"

Обирайте для знайомих секретарів найкращу картинку, щоб привітати їх сьогодні з професійним святом.