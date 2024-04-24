Впоследствии была создана Национальная неделя секретарей. В среду, в частности, люди праздновали День секретарей. Уже через некоторое время праздник приобрел популярность в разных странах мира, пишет LifeStyle 24.
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Поздравляем всех секретарей с профессиональным праздником и желаем процветания в карьере. В материале находите хорошие поздравления в картинках, которые можете отправить своим знакомым, друзьям или коллегам.
Международный день секретаря: картинки-поздравления
Поздравления с профессиональным праздником / Фото with_love_card
Поздравления с профессиональным праздником / Фото artshop.com.ua
Поздравления с профессиональным праздником / Фото "Золотые слова"
Поздравления с профессиональным праздником / Фото UAportal
Поздравления с профессиональным праздником / Фото UAportal
Поздравления с профессиональным праздником / Фото РадиоТрек
Поздравления с профессиональным праздником / Фото "Факты"
Поздравления с профессиональным праздником / Фото with_love_card
Поздравления с профессиональным праздником / Фото Depo.ua
Поздравления с профессиональным праздником / Фото "Радио MAXIMUM"
Выбирайте для знакомых секретарей самую лучшую картинку, чтобы поздравить их сегодня с профессиональным праздником.