У 2024 році День матері припадає на 12 травня, тобто на наступну неділю після Великодня. Детальніше про свято розповість LifeStyle 24.

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День матері: історія свята

Ініціаторкою свята у 1908 році стала американка Анна Джервіс. З такою пропозицією жінка виступила, аби вшановувати пам'ять своєї покійної матері. Вона надсилала листи до різних державних установ та писала відомим людям. Першим, хто запровадив День матері офіційно, був штат Вірджинія. Сталося це у 1910 році. Згодом ініціативу підтримали й інші країни.

День матері 2024 / Фото Unsplash

День матері набув широкої популярності й в Україні. Однак згодом, у 1939 році, свято було заборонене радянською владою. Люди навіть під час Другої світової війни намагалися повернути його, але марно. Вдалося це зробити лише у 1990 році, зокрема завдяки Союзу українок.

Традиції на День матері

У День матері діти та дорослі, за традицією, вітають своїх матерів. Важливо не оминути увагою найближчих жінок у світі. Подаруйте їм подарунок, напишіть теплі слова, складіть вірш, купіть красивий букет або просто обійміть та скажіть, як сильно любите. Проведіть свято разом, адже буває, що через велику кількість справ, зовсім немає на це часу. Сходіть у кіно, театр, ресторан або прогуляйтеся містом, аби цей день запам'ятався.