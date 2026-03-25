Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 25 березня у 1992 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Службу Безпеки України". Відтоді військові стоять на захисті державної безпеки, суверенітету та громадського спокою.
День СБУ 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
У День СБУ я побажаю старанно працювати, захищати Україну і її жителів, не втрачати жодного шансу на удачу, завжди спрямовуватися вперед, осягаючи на шляху успіх і перемоги. Бажаю міцного здоров'я, відваги серця і мужності душі. Нехай буде в безпеці наша держава, і в добробуті кожен громадянин.
Вітаю з Днем СБУ. Хочу побажати завжди стояти на вірній варті безпеки і спокою України, залишатися в будь-якій ситуації сильною і хороброю людиною, в будь-якій справі осягати величезний успіх і неймовірну удачу, прагнути до високих цілей і своїх бажань, жити в достатку і добробуті.
Привітання з Днем СБУ 2026 / Колаж 24 Каналу
СБУ сьогодні свято
Відзначає своє важливе.
Безпека – ваше кредо,
Для держави робите все можливе.
Хочу побажати вам у свято
Щастя, радості, добра,
Щоб жила в серцях суворих
Іскра світла і тепла.
Ми зі святом привітати раді
Хто беззаконню стоїть на заваді,
Готовий нас врятувати від біди,
На допомогу у важку годину прийти
Всіх вас сьогодні ми вітаємо,
Класної служби вам бажаємо,
І успішних операцій,
Обійтися без конфронтацій!
Привітання з Днем СБУ 2026 / Колаж 24 Каналу
Вітаю працівників Служби безпеки України з професійним святом. Міцного вам здоров'я, вдалих операцій, професійного зростання. Нехай і в особистому житті, і на службі чекають тільки перемоги!
Вітаю з Днем СБУ! Бажаю легкої та безпечної служби, гідної зарплати, поваги від колег. Миру, спокою та справжнього щастя!
Привітання з Днем СБУ 2026 / Колаж 24 Каналу
Настрою стрімкого, молодечих сил,
Творчого натхнення, соколиних крил.
У кожнім починанні – бачення мети,
У добрі та праці кожен день рости!
Рівноваги духу в радості й журбі,
За народну справу звершень в боротьбі,
Щоби Україна волею цвіла
І про неї слава на весь світ ішла.
Побажати хочу я
Щастя, миру та добра!
Служба, щоб легка була,
Без війни, напруги, зла,
Ми пишаємося вами –
Що й не передати словами!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.