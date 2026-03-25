Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 25 березня у 1992 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Службу Безпеки України". Відтоді військові стоять на захисті державної безпеки, суверенітету та громадського спокою.

З цієї нагоди наша редакція підготувала гарні привітання з Днем Служби безпеки України у картинках, прозі й віршах.

День СБУ 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

У День СБУ я побажаю старанно працювати, захищати Україну і її жителів, не втрачати жодного шансу на удачу, завжди спрямовуватися вперед, осягаючи на шляху успіх і перемоги. Бажаю міцного здоров'я, відваги серця і мужності душі. Нехай буде в безпеці наша держава, і в добробуті кожен громадянин.

***

Вітаю з Днем СБУ. Хочу побажати завжди стояти на вірній варті безпеки і спокою України, залишатися в будь-якій ситуації сильною і хороброю людиною, в будь-якій справі осягати величезний успіх і неймовірну удачу, прагнути до високих цілей і своїх бажань, жити в достатку і добробуті.

Привітання з Днем СБУ 2026 / Колаж 24 Каналу

***

СБУ сьогодні свято

Відзначає своє важливе.

Безпека – ваше кредо,

Для держави робите все можливе.

Хочу побажати вам у свято

Щастя, радості, добра,

Щоб жила в серцях суворих

Іскра світла і тепла.

***

Ми зі святом привітати раді

Хто беззаконню стоїть на заваді,

Готовий нас врятувати від біди,

На допомогу у важку годину прийти

Всіх вас сьогодні ми вітаємо,

Класної служби вам бажаємо,

І успішних операцій,

Обійтися без конфронтацій!

Привітання з Днем СБУ 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю працівників Служби безпеки України з професійним святом. Міцного вам здоров'я, вдалих операцій, професійного зростання. Нехай і в особистому житті, і на службі чекають тільки перемоги!

***

Вітаю з Днем СБУ! Бажаю легкої та безпечної служби, гідної зарплати, поваги від колег. Миру, спокою та справжнього щастя!

Привітання з Днем СБУ 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Настрою стрімкого, молодечих сил,

Творчого натхнення, соколиних крил.

У кожнім починанні – бачення мети,

У добрі та праці кожен день рости!

Рівноваги духу в радості й журбі,

За народну справу звершень в боротьбі,

Щоби Україна волею цвіла

І про неї слава на весь світ ішла.

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба, щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося вами –

Що й не передати словами!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.