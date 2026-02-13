Сьогодні – Всесвітній день радіо 2026: найкращі привітання у листівках, прозі й віршах

Щороку 13 лютого відзначають Всесвітній день радіо. Це свято проголосила ЮНЕСКО у 2011 році та офіційно схвалила Генеральна Асамблея ООН.

Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 13 лютого 1946 року вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", яке заговорило до світу зі своєї штаб-квартири. З цієї нагоди 24 Канал підготував теплі привітання зі Всесвітнім днем радіо у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і близьким, які працюють у цій сфері, та подаруйте їм позитивні емоції 13 лютого.

Дивіться також 14 лютого чи ні: коли святкуватимемо День Валентина у 2026 році

Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2026: картинки, проза й вірші

З Днем радіо! Бажаю не втратити себе серед потоків новин, слів і справ. Щоб вистачало сил, натхнення та часу на все – і на роботу, і на себе. Бережи себе, ти робиш дуже важливу справу.

***

З Днем радіо! Хай буде час на те, що справді важливе. Хай у тебе буде підтримка, розуміння й відчуття, що тебе цінують – не за голос, не за формат, а за тебе самого. Нехай ефір буде лише частинкою того великого й хорошого, що є в твоєму житті.

Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Дівчата і хлопці

Шановного радіо!

Нічого суттєвого

Вам ми не радимо.

Бажаємо тільки:

Працюйте роки!

Здоров'я! Наснаги!

І творчого пошуку,

Не марно життєвий

Щоб згаявся час!

Раділи, щоб ми

І за всіх, і за кожного,

І пишалися з того,

Що чуємо вас!

***

Що на світі є нового

Знаєте ви перші,

Де здобуток є який,

Де шторми і смерчі,

Що нового у Верховній,

Де наш президент,

У кого радість у родині –

Вісті ваші теж.

Гострим щоб було перо,

Висока зарплата,

Щоб в професії везло,

І радувало свято.

Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З Днем радіо! Бажаю, щоб у житті, як і в ефірі, все складалося вдало – з хорошими людьми поруч, теплими словами і відчуттям, що ти на своєму місці. Щоб робота приносила радість, а від слухачів приходили не тільки запити на пісні, а й вдячність. Нехай усе буде просто, добре й по-людськи.

***

Вітаю з Днем Радіо! Бажаю приємних новин для вух, чудових пісень для серця. Нехай на роботі і в дорозі, вдома і на вулиці, у компанії друзів і на сімейний відпочинок радіохвилі щастя наповнюють атмосферу життя радістю, веселощами і добрим сміхом.

Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2026 / Колаж 24 Каналу

***

З гучномовця голос рідний

Знов лунає у оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

***

Світ без радіо прекрасним

Складно було б назвати:

Тільки радіо безпристрасно

Все може розказати!

І в будинках, у машинах багатьох

Не змовкають ніколи

Звуки радіомелодій.

Зі святом, панове!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.