Сьогодні – Всесвітній день радіо 2026: найкращі привітання у листівках, прозі й віршах
- Всесвітній день радіо відзначається щороку 13 лютого, проголошений ЮНЕСКО у 2011 році.
- Дата свята обрана на честь першого ефіру "Радіо ООН" у 1946 році.
Щороку 13 лютого відзначають Всесвітній день радіо. Це свято проголосила ЮНЕСКО у 2011 році та офіційно схвалила Генеральна Асамблея ООН.
Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 13 лютого 1946 року вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", яке заговорило до світу зі своєї штаб-квартири. З цієї нагоди 24 Канал підготував теплі привітання зі Всесвітнім днем радіо у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і близьким, які працюють у цій сфері, та подаруйте їм позитивні емоції 13 лютого.
Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2026: картинки, проза й вірші
З Днем радіо! Бажаю не втратити себе серед потоків новин, слів і справ. Щоб вистачало сил, натхнення та часу на все – і на роботу, і на себе. Бережи себе, ти робиш дуже важливу справу.
***
З Днем радіо! Хай буде час на те, що справді важливе. Хай у тебе буде підтримка, розуміння й відчуття, що тебе цінують – не за голос, не за формат, а за тебе самого. Нехай ефір буде лише частинкою того великого й хорошого, що є в твоєму житті.
***
Дівчата і хлопці
Шановного радіо!
Нічого суттєвого
Вам ми не радимо.
Бажаємо тільки:
Працюйте роки!
Здоров'я! Наснаги!
І творчого пошуку,
Не марно життєвий
Щоб згаявся час!
Раділи, щоб ми
І за всіх, і за кожного,
І пишалися з того,
Що чуємо вас!
***
Що на світі є нового
Знаєте ви перші,
Де здобуток є який,
Де шторми і смерчі,
Що нового у Верховній,
Де наш президент,
У кого радість у родині –
Вісті ваші теж.
Гострим щоб було перо,
Висока зарплата,
Щоб в професії везло,
І радувало свято.
***
З Днем радіо! Бажаю, щоб у житті, як і в ефірі, все складалося вдало – з хорошими людьми поруч, теплими словами і відчуттям, що ти на своєму місці. Щоб робота приносила радість, а від слухачів приходили не тільки запити на пісні, а й вдячність. Нехай усе буде просто, добре й по-людськи.
***
Вітаю з Днем Радіо! Бажаю приємних новин для вух, чудових пісень для серця. Нехай на роботі і в дорозі, вдома і на вулиці, у компанії друзів і на сімейний відпочинок радіохвилі щастя наповнюють атмосферу життя радістю, веселощами і добрим сміхом.
***
З гучномовця голос рідний
Знов лунає у оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.
***
Світ без радіо прекрасним
Складно було б назвати:
Тільки радіо безпристрасно
Все може розказати!
І в будинках, у машинах багатьох
Не змовкають ніколи
Звуки радіомелодій.
Зі святом, панове!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.