Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", которое заговорило к миру из своей штаб-квартиры. По этому случаю 24 Канал подготовил теплые поздравления со Всемирным днем радио в картинках, прозе и стихах. Отправьте их родным и близким, которые работают в этой сфере, и подарите им положительные эмоции 13 февраля.
Поздравления со Всемирным днем радио 2026: картинки, проза и стихи
С Днем радио! Желаю не потерять себя среди потоков новостей, слов и дел. Чтобы хватало сил, вдохновения и времени на все – и на работу, и на себя. Береги себя, ты делаешь очень важное дело.
С Днем радио! Пусть будет время на то, что действительно важно. Пусть у тебя будет поддержка, понимание и ощущение, что тебя ценят – не за голос, не за формат, а за тебя самого. Пусть эфир будет лишь частичкой того большого и хорошего, что есть в твоей жизни.
Поздравление со Всемирным днем радио 2026 / Коллаж 24 Канала
Дівчата і хлопці
Шановного радіо!
Нічого суттєвого
Вам ми не радимо.
Бажаємо тільки:
Працюйте роки!
Здоров'я! Наснаги!
І творчого пошуку,
Не марно життєвий
Щоб згаявся час!
Раділи, щоб ми
І за всіх, і за кожного,
І пишалися з того,
Що чуємо вас!
Що на світі є нового
Знаєте ви перші,
Де здобуток є який,
Де шторми і смерчі,
Що нового у Верховній,
Де наш президент,
У кого радість у родині –
Вісті ваші теж.
Гострим щоб було перо,
Висока зарплата,
Щоб в професії везло,
І радувало свято.
Поздравление со Всемирным днем радио 2026 / Коллаж 24 Канала
С Днем радио! Желаю, чтобы в жизни, как и в эфире, все складывалось удачно – с хорошими людьми рядом, теплыми словами и ощущением, что ты на своем месте. Чтобы работа приносила радость, а от слушателей приходили не только запросы на песни, но и благодарность. Пусть все будет просто, хорошо и по-человечески.
Поздравляю с Днем Радио! Желаю приятных новостей для ушей, замечательных песен для сердца. Пусть на работе и в дороге, дома и на улице, в компании друзей и на семейном отдыхе радиоволны счастья наполняют атмосферу жизни радостью, весельем и добрым смехом.
Поздравление со Всемирным днем радио 2026 / Коллаж 24 Канала
З гучномовця голос рідний
Знов лунає у оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.
Світ без радіо прекрасним
Складно було б назвати:
Тільки радіо безпристрасно
Все може розказати!
І в будинках, у машинах багатьох
Не змовкають ніколи
Звуки радіомелодій.
Зі святом, панове!
