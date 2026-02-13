Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", которое заговорило к миру из своей штаб-квартиры. По этому случаю 24 Канал подготовил теплые поздравления со Всемирным днем радио в картинках, прозе и стихах. Отправьте их родным и близким, которые работают в этой сфере, и подарите им положительные эмоции 13 февраля.

Смотрите также 14 февраля или нет: когда будем праздновать День Валентина в 2026 году

Поздравления со Всемирным днем радио 2026: картинки, проза и стихи

С Днем радио! Желаю не потерять себя среди потоков новостей, слов и дел. Чтобы хватало сил, вдохновения и времени на все – и на работу, и на себя. Береги себя, ты делаешь очень важное дело.

***

С Днем радио! Пусть будет время на то, что действительно важно. Пусть у тебя будет поддержка, понимание и ощущение, что тебя ценят – не за голос, не за формат, а за тебя самого. Пусть эфир будет лишь частичкой того большого и хорошего, что есть в твоей жизни.

Поздравление со Всемирным днем радио 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Дівчата і хлопці

Шановного радіо!

Нічого суттєвого

Вам ми не радимо.

Бажаємо тільки:

Працюйте роки!

Здоров'я! Наснаги!

І творчого пошуку,

Не марно життєвий

Щоб згаявся час!

Раділи, щоб ми

І за всіх, і за кожного,

І пишалися з того,

Що чуємо вас!

***

Що на світі є нового

Знаєте ви перші,

Де здобуток є який,

Де шторми і смерчі,

Що нового у Верховній,

Де наш президент,

У кого радість у родині –

Вісті ваші теж.

Гострим щоб було перо,

Висока зарплата,

Щоб в професії везло,

І радувало свято.

Поздравление со Всемирным днем радио 2026 / Коллаж 24 Канала

***

С Днем радио! Желаю, чтобы в жизни, как и в эфире, все складывалось удачно – с хорошими людьми рядом, теплыми словами и ощущением, что ты на своем месте. Чтобы работа приносила радость, а от слушателей приходили не только запросы на песни, но и благодарность. Пусть все будет просто, хорошо и по-человечески.

***

Поздравляю с Днем Радио! Желаю приятных новостей для ушей, замечательных песен для сердца. Пусть на работе и в дороге, дома и на улице, в компании друзей и на семейном отдыхе радиоволны счастья наполняют атмосферу жизни радостью, весельем и добрым смехом.

Поздравление со Всемирным днем радио 2026 / Коллаж 24 Канала

***

З гучномовця голос рідний

Знов лунає у оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

***

Світ без радіо прекрасним

Складно було б назвати:

Тільки радіо безпристрасно

Все може розказати!

І в будинках, у машинах багатьох

Не змовкають ніколи

Звуки радіомелодій.

Зі святом, панове!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.