Колись навчальний процес розпочинався взимку – 1 грудня за старим стилем (14 грудня – за новим). Це була найкраща пора для того, щоб здобувати освіту, оскільки найосновніші сільськогосподарські роботи були завершені, зазначає 24 канал.

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Ким був пророк Наум

Пророк Наум є одним із дванадцяти малих пророків. Він жив у 7 столітті до Різдва Христового, а народився у місті Єлкоша, що на півночі Ізраїлю.

Існує також версія, що батьківщина пророка – це місто, що згадується у Новому Завіті – Капернаум. Однак про життя пророка немає ніяких вірогідних даних. Відомо лиш те, що він помер у сорокап’ятирічному віці й похований у місті свого народження/ Також прославився своїм розумом та мудрістю, володів даром передбачення майбутніх подій та розпізнавання минулих. Бувши вченим, Наум дбав про загальну освіту людей.

Наум передбачив трагедію міста Ніневії, столиці Ассирійської держави, що була знищена нападами халдеїв, арабів та персів. Згодом пророцтво справді справдилося, однак аж через століття. Ніневія була зруйнована, а люди на загарбаних нею землях отримали незалежність.

Ім'я Наум у перекладі означає "утішитель". У народних уявленнях він постає покровителем знань і доброчинства. Колись жителі сіл були переконані, що якщо на свято почати навчання, то дитина краще засвоїть усі знання буде розумною. Згодом ця давня традиція закріпилася у ремісничих цехах та при братствах – майстри набирали собі учнів у свято Наума. Також влаштовували професійні посвяти для своїх підопічних.

Українські народні прислів'я про пророка Наума

Вчися, сину, азбуки – прийде хліб сам в руки.

Наум наставляє на ум.

Гни дерево, поки молоде, учи дітей, поки малі.

Не збирай синові худоби, а збирай йому розум.

Прийшов Наум – пора братися за ум.

Я не знаю ні "аз", ні "буки" – прийде Наум і змусить до науки.

День пророка Наума – приказки та народні прикмети / Фото Unsplash

Народні прикмети у День пророка Наума