Когда-то учебный процесс начинался зимой – 1 декабря по старому стилю (14 декабря – по новому). Это была лучшая пора для того, чтобы получать образование, поскольку основные сельскохозяйственные работы были завершены, отмечает 24 канал.

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Кем был пророк Наум

Пророк Наум – один из двенадцати малых пророков. Он жил в 7 веке до Рождества Христова, а родился в городе Елкоша на севере Израиля.

Существует также версия, что родина пророка – город, упоминаемый в Новом Завете – Капернаум. Однако о жизни пророка нет никаких достоверных сведений. Известно лишь то, что он умер в сорокапятилетнем возрасте и похоронен в городе своего рождения. Будучи ученым, Наум заботился о всеобщем образовании людей.

Наум предсказал трагедию города Ниневии, столицы Ассирийского государства, уничтоженной нападениями халдеев, арабов и персов. Впоследствии пророчество действительно сбылось, однако спустя столетие. Ниневия была разрушена, а люди на захваченных ею землях обрели независимость.

Имя Наум в переводе означает "утешитель" . В народных представлениях он предстает покровителем знаний и благотворительности. Когда жители сел были убеждены, что если на праздник начать обучение, то ребенок лучше усвоит все знания будет разумным. Впоследствии эта традиция закрепилась в ремесленных цехах и при братствах – мастера набирали себе учеников в праздник Наума. Также устраивали профессиональные посвящения для своих подопечных.

Украинские народные пословицы о пророке Науме

Учись, сынок, азбуки – придет хлеб сам в руки.

Наум наставляет на ум.

Гни дерево, пока молодое, учи детей, пока малы.

Не собирай сыну скота, а собирай ему разум.

Пришел Наум – пора браться за ум.

Я не знаю ни "аз", ни "буки" – придет Наум и заставит к науке.

День пророка Наума – поговорки и народные приметы / Фото Unsplash

Народные приметы в День пророка Наума