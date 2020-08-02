2 серпня церква вшановує пам’ять пророка Іллі, який належить до найбільш шанованих святих. Пророк Ілля зцілював хворих та допомагав нужденним, його вважають захисником чистої віри та покровителем вірних Господу. За свідченням церковних переказів, коли він помер, на вогняній колісниці до Господа він піднявся живим.

Пророк Ілля – вартовий небес, адже роз’їжджає по небу на вогняній колісниці та нещадно вражає грішників громом і блискавкою. Втім до праведників святий завжди щедрий, адже він стежить за виконанням людських та Божих законів, інформує 24 канал.

Читайте також 2 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Чому після Іллі не можна купатися

Вважається, що після Іллі купатися вже не можна. В народі кажуть, що той, хто зайде у воду після 2 серпня, може бути потопельником.

Також не радять купатися після Іллі ще й тому, що погода в серпні вже не така тепла, тож купаючись у холодній воді, можна захворіти. Кажуть, що"«на Іллю і камінь замерзає", а це означає, що холодні дні вже настали, літо закінчується і починається поворот на осінь.

Що заборонено робити на Іллю

За народними віруваннями, на Іллю вся нечисть рятується від вогняного покарання святого та перетворюється на тварин. Тому в цей день радять не випускати тварин з осель, аби в них не вселився злий дух.

У день Іллі не можна працювати в полі, адже пророк може покарати і вдарити блискавкою.



На Іллю не можна працювати в полі

Цього дня не можна лихословити, бешкетувати, зловживати алкоголем. День треба провести з чистими помислами.

У День Іллі не можна голосно кричати і співати – це теж може привернути блискавку. Не можна стояти на перехрестях, бо там збирається нечисть.

Що можна робити на Іллю

Незаміжні дівчата просять Іллю послати їм хорошого чоловіка. Молитва звернена до святого, допомагає досягнути успіху в будь-якій справі та позбутися хвороб.

Предки вірили, що якщо на Іллю піде дощ, а люди встигнуть вмитися ним, то цим можна себе назавжди позбавити від пристріту і хвороб.

2 серпня підходив час сінокосу. Наші предки в цей день ставили перший сніп у сінях в першому куті. Українці вірили, що це допомагає зібрати хороший врожай.

Також було прийнято спати на матраці, набитому першою соломою, це начебто приносило щастя.