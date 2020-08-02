День пророка Ильи: почему нельзя купаться и что запрещено делать в этот день
2 августа церковь чтит память пророка Илии, который относится к наиболее почитаемым святым. Пророк Илия исцелял больных и помогал нуждающимся, его считают защитником чистой веры и покровителем верных Господу. По свидетельству церковных преданий, когда он умер, на огненной колеснице к Господу он поднялся живым.
Пророк Илия – часовой небес, ведь разъезжает по небу на огненной колеснице и беспощадно поражает грешников громом и молнией. Впрочем, к праведникам святой всегда щедр, ведь он следит за выполнением человеческих и Божьих законов, информирует 24 канал.
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Почему после Илии нельзя купаться
Считается, что после Илии купаться уже нельзя. В народе говорят, что тот, кто зайдет в воду после 2 августа, может утонуть.
Также не советуют купаться после Илии еще и потому, что погода в августе уже не такая теплая, поэтому купаясь в холодной воде, можно заболеть. Говорят, что "на Илию и камень замерзает", а это значит, что холодные дни уже наступили, лето заканчивается и начинается поворот на осень.
Что запрещено делать на Илию
По народным верованиям, на Илию вся нечисть спасается от огненного наказания святого и превращается в животных. Поэтому в этот день советуют не выпускать животных из домов, чтобы в них не вселился злой дух.
В день Илии нельзя работать в поле, ведь пророк может наказать и ударить молнией.
На Илию нельзя работать в поле
В этот день нельзя сквернословить, безобразничать, злоупотреблять алкоголем. День надо провести с чистыми помыслами.
В День Илии нельзя громко кричать и петь – это тоже может привлечь молнию. Нельзя стоять на перекрестках, там собирается нечисть.
Что можно делать на Илию
Незамужние девушки просят Илию послать им хорошего мужа. Молитва, обращенная к святому, помогает достичь успеха в любом деле и избавиться от болезней.
Предки верили, что если на Илию пойдет дождь, а люди успеют умыться им, то этим можно себя навсегда избавить от сглаза и болезней.
2 августа подходило время сенокоса. Наши предки в этот день ставили первый сноп в сенях в первом углу. Украинцы верили, что это помогает собрать хороший урожай.
Также было принято спать на матрасе, набитом первой соломой, это якобы приносило счастье.