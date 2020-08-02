2 августа церковь чтит память пророка Илии, который относится к наиболее почитаемым святым. Пророк Илия исцелял больных и помогал нуждающимся, его считают защитником чистой веры и покровителем верных Господу. По свидетельству церковных преданий, когда он умер, на огненной колеснице к Господу он поднялся живым.

Пророк Илия – часовой небес, ведь разъезжает по небу на огненной колеснице и беспощадно поражает грешников громом и молнией. Впрочем, к праведникам святой всегда щедр, ведь он следит за выполнением человеческих и Божьих законов, информирует 24 канал.

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Почему после Илии нельзя купаться

Считается, что после Илии купаться уже нельзя. В народе говорят, что тот, кто зайдет в воду после 2 августа, может утонуть.

Также не советуют купаться после Илии еще и потому, что погода в августе уже не такая теплая, поэтому купаясь в холодной воде, можно заболеть. Говорят, что "на Илию и камень замерзает", а это значит, что холодные дни уже наступили, лето заканчивается и начинается поворот на осень.

Что запрещено делать на Илию

По народным верованиям, на Илию вся нечисть спасается от огненного наказания святого и превращается в животных. Поэтому в этот день советуют не выпускать животных из домов, чтобы в них не вселился злой дух.

В день Илии нельзя работать в поле, ведь пророк может наказать и ударить молнией.

На Илию нельзя работать в поле

В этот день нельзя сквернословить, безобразничать, злоупотреблять алкоголем. День надо провести с чистыми помыслами.

В День Илии нельзя громко кричать и петь – это тоже может привлечь молнию. Нельзя стоять на перекрестках, там собирается нечисть.

Что можно делать на Илию

Незамужние девушки просят Илию послать им хорошего мужа. Молитва, обращенная к святому, помогает достичь успеха в любом деле и избавиться от болезней.

Предки верили, что если на Илию пойдет дождь, а люди успеют умыться им, то этим можно себя навсегда избавить от сглаза и болезней.

2 августа подходило время сенокоса. Наши предки в этот день ставили первый сноп в сенях в первом углу. Украинцы верили, что это помогает собрать хороший урожай.

Также было принято спать на матрасе, набитом первой соломой, это якобы приносило счастье.