2 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 августа в народном календаре чествуют пророка Илью. Господь наделил Илью даром чудотворения. Он использовал его для того, чтобы вернуть людей к вере. В этот день зима борется с летом, а день Ильи считался поворотом к зиме.
Именины сегодня отмечают: Илья, Александр, Алексей, Константин, Сергей.
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Народные приметы на 2 августа
– Глухой гром на Илью предвещает дождь, и наоборот, сильный ливень начнется, если на Илью слышен громкий гром.
– Непрерывно гром гремит – жди сильного града.
– Дождь на Илью предвещает хороший урожай зерновых в следующем году.
– Утром 2 августа на небе облаков много – в следующем году нужно проводить ранний посев и ожидать такого же раннего урожая.
– Если небо в полдень затянуло, то посев будет средним.
– Небо нахмурилось к вечеру – ждите позднего посева и плохого урожая.
Что можно делать 2 августа
- Сегодня нужно дать пищу бедным и бездомным.
- Родниковая вода на Илью считается целебной. Она защищает от болезней и сглаза.
Что нельзя делать 2 августа
- На Илью нельзя есть землянику.
- В этот день нельзя работать на поле, ведь пророк Илья может ударить молнией.
- После Ильи нельзя купаться в водоемах.
- Сегодня нельзя выпускать животных на улицу.
- В этот день нельзя стоять на перекрестке, там собирается нечисть.