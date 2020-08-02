2 серпня в народному календарі вшановують пророка Іллю. Господь наділив Іллю даром чудотворення. Він використовував його для того, щоб повернути людей до віри. В цей день зима бореться з літом, а день Іллі вважався поворотом до зими.

Іменини сьогодні святкують: Ілля, Олександр, Олексій, Костянтин, Сергій.

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Народні прикмети на 2 серпня

– Глухий грім на Іллю віщує невеликий дощ, і навпаки, сильна злива почнеться, якщо на Іллю чути гучний грім.

– Безперервно грім гримить – чекай сильного граду.

– Дощ на Іллю віщує хороший врожай зернових у наступному році.

– Вранці 2 серпня на небі хмар багато – у наступному році потрібно проводити ранній посів та очікувати такого ж раннього врожаю.

– Якщо небо опівдні затягнуло, то посів буде середнім.

– Небо насупилося до вечора – чекайте пізнього посіву і поганого врожаю.

Що можна робити 2 серпня

Сьогодні треба дати їжу бідним та безпритульним. Джерельна вода на Іллю вважається цілющою. Вона захищає від хвороб і пристріту.

Що не можна робити 2 серпня