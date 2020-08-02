2 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
2 серпня в народному календарі вшановують пророка Іллю. Господь наділив Іллю даром чудотворення. Він використовував його для того, щоб повернути людей до віри. В цей день зима бореться з літом, а день Іллі вважався поворотом до зими.
Іменини сьогодні святкують: Ілля, Олександр, Олексій, Костянтин, Сергій.
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Народні прикмети на 2 серпня
– Глухий грім на Іллю віщує невеликий дощ, і навпаки, сильна злива почнеться, якщо на Іллю чути гучний грім.
– Безперервно грім гримить – чекай сильного граду.
– Дощ на Іллю віщує хороший врожай зернових у наступному році.
– Вранці 2 серпня на небі хмар багато – у наступному році потрібно проводити ранній посів та очікувати такого ж раннього врожаю.
– Якщо небо опівдні затягнуло, то посів буде середнім.
– Небо насупилося до вечора – чекайте пізнього посіву і поганого врожаю.
Що можна робити 2 серпня
- Сьогодні треба дати їжу бідним та безпритульним.
- Джерельна вода на Іллю вважається цілющою. Вона захищає від хвороб і пристріту.
Що не можна робити 2 серпня
- На Іллю не можна їсти суницю.
- У цей день не можна працювати на полі, адже пророк Ілля може вдарити блискавкою.
- Після Іллі не можна купатися у водоймах.
- Сьогодні не можна випускати домашніх тварин на вулицю.
- Цього дня не можна стояти на перехресті, бо там збирається нечисть.