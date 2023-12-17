Відомо, що Даниїл, Ананія, Азарія та Мисаїл жили в період за 600 років до народження Ісуса Христа. У той час Вавилонська держава завоювала Ізраїль, тож жителі цієї країни стали рабами. Хлопці Даниїл, Ананія, Азарія і Мисаїл також потрапили в рабство, однак, цар Вавилонії Навуходоносор запросив їх до себе. Чим все закінчилося – знає 24 Канал.

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Там хлопці вчили халдейську мову та традиції Вавилону, але завжди пам'ятали про Ізраїль. За легендою, Бог бачив їхню любов до батьківщини й тому дав їм певні можливості. Зокрема, Данило мав здатність пояснювати сновидіння царя Навуходоносора. Юнак пророкував падіння Вавилону. Зазначається, що саме Данило переконав перського царя Кіра, щоб той звільнив євреїв з рабства.

У Святому Письмі можна знайти окремі оповіді Данила. Зокрема, в одному з них він поділився дивом, котре трапилося з Ананієм, Азарієм та Мисаїлом. За переказами, вони не захотіли вшановувати ідола вавилонського бога Мардука, тож їх кинули у піч. Однак, юнаків врятував Ангел Господній, який знешкодив вогонь. Тому вони не загинули.

17 грудня День ангела святкують Петро, Іван, Микита, Микола, Данило, Денис, Олександр.

Прикмети на 17 грудня

На вулиці відчувається мороз – найближчим часом буде похолодання .

. Якщо до цього дня не було снігу – зима буде теплою. Якщо ж сніг лежить – тривалий час буде холодно.

Помітили, що дим рухається вгору – це до морозів, якщо донизу – навпаки стане тепліше.

– це до морозів, якщо донизу – навпаки стане тепліше. 17 грудня чути цвірінькання горобців – чекайте потепління.

Наші предки вірили, що червоний захід сонця в цей день передбачає ясну погоду.

Що не можна робити 17 грудня

У цей день краще не виходити з помешкання у другій половині дня без потреби. Тому що можуть з'явитися неприємності.

у другій половині дня без потреби. Тому що можуть з'явитися неприємності. Рекомендується не займатися домашньою роботою – пранням, ремонтами, шиттям, бо це гріх робити 17 грудня.

Забороняється відмовляти нужденним і бідним.

Не наговорюйте на інших, не пліткуйте та не чиніть комусь зла, бо все повернеться бумерангом.

День в Україні

17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби. Свято ввів третій президент України Віктор Ющенко у 2009 році. Оскільки Україна вважається правовою державою, то якісна робота виконавчої служби впливає на утвердження верховенства закону. Тому такий день ще раз нагадує, що працівники виконавчої служби повинні дотримуватися принципів законності, справедливості та гуманізму.