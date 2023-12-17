Известно, что Даниил, Анания, Азария и Мисаил жили за 600 лет до рождения Иисуса Христа. В то время Вавилонское государство завоевало Израиль, и жители этой страны стали рабами. Парни Даниил, Анания, Азария и Мисаил также попали в рабство, однако царь Вавилонии Навуходоносор пригласил их к себе. Чем все закончилось – знает 24 Канал.

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Там ребята учили халдейский язык и традиции Вавилона, но всегда помнили об Израиле. По легенде Бог видел их любовь к родине и поэтому дал им определенные возможности. В частности, Даниил обладал способностью объяснять сновидения царя Навуходоносора. Юноша предсказывал падение Вавилона. Отмечается, что именно Даниил убедил персидского царя Кира, чтобы тот освободил евреев из рабства.

В Священном Писании можно найти отдельные повествования Даниила. В частности, в одном из них он поделился чудом, случившимся с Ананием, Азарием и Мисаилом. По преданию, они не захотели чествовать идола вавилонского бога Мардука, поэтому их бросили в печь. Однако юношей спас Ангел Господний, который обезвредил огонь. Потому они не погибли.

17 декабря День ангела празднуют Петр, Иван, Никита, Николай, Даниил, Денис, Александр.

Приметы на 17 декабря

На улице чувствуется мороз – в ближайшее время будет похолодание .

. Если до этого дня не было снега, зима будет теплой. Если снег лежит – долгое время будет холодно.

Заметили, что дым двигается вверх – это до морозов, если вниз – наоборот станет теплее.

– это до морозов, если вниз – наоборот станет теплее. 17 декабря слышно чириканье воробьев – ждите потепления.

Наши предки верили, что красный закат в этот день предполагает ясную погоду.

Что нельзя делать 17 декабря

В этот день лучше не выходить из дома во второй половине дня без надобности. Потому что могут возникнуть проблемы.

во второй половине дня без надобности. Потому что могут возникнуть проблемы. Рекомендуется не заниматься домашней работой – стиркой, ремонтами, шитьем, потому что это грех делать 17 декабря.

Запрещается отказывать нуждающимся и бедным.

Не наговаривайте на других, не сплетничайте и не делайте кому-то зла потому что все вернется бумерангом.

День в Украине

17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы. Праздник ввел третий президент Украины Виктор Ющенко в 2009 году. Поскольку Украина считается правовым государством, качественная работа исполнительной службы влияет на утверждение верховенства закона. Поэтому такой день еще раз напоминает, что работники исполнительной службы должны соблюдать принципы законности, справедливости и гуманизма.