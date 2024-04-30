У наш час українські прикордонники мужньо та хоробро протистоять споконвічному ворогові – Росії. З 2014 року вони боронять кордони України та не дають загарбникам просуватися вперед.
Теж актуально Яке свято сьогодні, 30 квітня: чому не варто вирушати у далеку подорож
З нагоди професійного свята LifeStyle 24 підготував добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Дорого прикордонники, щиро вітаємо вас!
День прикордонника: привітання у віршах та картинках
З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров’я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
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Бути на сторожі України –
Завжди складна і почесна робота.
Вам спасибі всі ми говоримо,
За відвагу, мужність, турботу.
Зі святом, прикордонники / Фото Telegraf
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На кордонах, на заставах,
На далеких рубежах
Ваша важка праця, хлопці,
Охороняє нас весь час.
І в спеку, і в дощ, і в холод
Ви несете дозор свій
Ми бажаємо вам відваги
У вашій службі непростій!
З Днем прикордонника вас!
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З Днем прикордонника привітаю
І тобі побажаю
Удачі, сил п'ять тонн –
Аби пишавсь тобою кордон!
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У День прикордонника України
Привітати щиро маю
Всіх, хто кордон охороняє,
Ворогів до нас не пускає.
Нехай здоров’я багато буде,
І ваш будинок печаль забуде.
Нехай щастя оточує вас,
Усмішка буде увесь час!
Зі святом, прикордонники / Фото Telegraf
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Вітаємо героїв відважних,
Що рубежі країни бережуть!
Ваша служба для всіх дуже важлива,
За неї вам – величезний салют!
День прикордонника: привітання у прозі та картинках
Я вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Будьте завжди стійкими, сильними й витривалими, тому що ви потрібні Україні. Велике дякуємо всім, хто кожен день і кожну ніч береже наш спокій!
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Шановні прикордонники, від щирого серця вітаю вас зі святом, яке символізує віру в справедливість та готовність до надзвичайних випробувань. Бажаю наснаги, мужності та відваги у роботі на благо нашої держави.
Зі святом, прикордонники / Фото art-shop.com.ua
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Вітаю з професійним святом! Бажаю просування по службі, безпечної роботи, великих досягнень, хоробрості, сміливості, доблесті, справедливості та сил. Нехай робота буде в задоволення! Дякую за захист нашого кордону!
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Вітаю вас, захисники кордонів, зі святом прикордонника! Ваша праця – нелегка, але дуже важлива для забезпечення національної безпеки. Бажаю успіхів у виконанні обов'язків, здоров'я, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях. Ви – герої нашого часу! Слава Україні!
Зі святом, прикордонники / Фото "Апостроф"
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Вітаю тебе, друже, із Днем прикордонника. Впевнений, що ти разом з колегами завжди будеш взірцем гідності та честі, відданості своєму народові та обов'язку. Успіхів вам на цьому благородному шляху.