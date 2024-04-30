У наш час українські прикордонники мужньо та хоробро протистоять споконвічному ворогові – Росії. З 2014 року вони боронять кордони України та не дають загарбникам просуватися вперед.

Теж актуально Яке свято сьогодні, 30 квітня: чому не варто вирушати у далеку подорож

З нагоди професійного свята LifeStyle 24 підготував добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Дорого прикордонники, щиро вітаємо вас!

День прикордонника: привітання у віршах та картинках

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

Бути на сторожі України –

Завжди складна і почесна робота.

Вам спасибі всі ми говоримо,

За відвагу, мужність, турботу.

Зі святом, прикордонники / Фото Telegraf

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На кордонах, на заставах,

На далеких рубежах

Ваша важка праця, хлопці,

Охороняє нас весь час.



І в спеку, і в дощ, і в холод

Ви несете дозор свій

Ми бажаємо вам відваги

У вашій службі непростій!

З Днем прикордонника вас!

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З Днем прикордонника привітаю

І тобі побажаю

Удачі, сил п'ять тонн –

Аби пишавсь тобою кордон!

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У День прикордонника України

Привітати щиро маю

Всіх, хто кордон охороняє,

Ворогів до нас не пускає.

Нехай здоров’я багато буде,

І ваш будинок печаль забуде.

Нехай щастя оточує вас,

Усмішка буде увесь час!

Зі святом, прикордонники / Фото Telegraf

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Вітаємо героїв відважних,

Що рубежі країни бережуть!

Ваша служба для всіх дуже важлива,

За неї вам – величезний салют!

День прикордонника: привітання у прозі та картинках

Я вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Будьте завжди стійкими, сильними й витривалими, тому що ви потрібні Україні. Велике дякуємо всім, хто кожен день і кожну ніч береже наш спокій!

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Шановні прикордонники, від щирого серця вітаю вас зі святом, яке символізує віру в справедливість та готовність до надзвичайних випробувань. Бажаю наснаги, мужності та відваги у роботі на благо нашої держави.

Зі святом, прикордонники / Фото art-shop.com.ua

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Вітаю з професійним святом! Бажаю просування по службі, безпечної роботи, великих досягнень, хоробрості, сміливості, доблесті, справедливості та сил. Нехай робота буде в задоволення! Дякую за захист нашого кордону!

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Вітаю вас, захисники кордонів, зі святом прикордонника! Ваша праця – нелегка, але дуже важлива для забезпечення національної безпеки. Бажаю успіхів у виконанні обов'язків, здоров'я, віри у свої сили та відваги у важких ситуаціях. Ви – герої нашого часу! Слава Україні!

Зі святом, прикордонники / Фото "Апостроф"

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Вітаю тебе, друже, із Днем прикордонника. Впевнений, що ти разом з колегами завжди будеш взірцем гідності та честі, відданості своєму народові та обов'язку. Успіхів вам на цьому благородному шляху.