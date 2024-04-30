В наше время украинские пограничники мужественно и храбро противостоят извечному врагу – России. С 2014 года они защищают границы Украины и не дают захватчикам продвигаться вперед.
Тоже актуально Какой праздник сегодня, 30 апреля: почему не стоит отправляться в дальнее путешествие
По случаю профессионального праздника LifeStyle 24 подготовил подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Дорогие пограничники, искренне поздравляем вас!
День пограничника: поздравления в стихах и картинках
З Днем прикордонника тебе, солдате,
Мирного неба над головою!
Нехай твій край буде світом багатий,
А війна пройде стороною.
Щастя, здоров’я, удачі, добра
І завжди тихого кордону.
Нехай тебе зігріває завжди
Думка про світло у вікнах рідного дому!
***
Бути на сторожі України –
Завжди складна і почесна робота.
Вам спасибі всі ми говоримо,
За відвагу, мужність, турботу.
С праздником, пограничники / Фото Telegraf
***
На кордонах, на заставах,
На далеких рубежах
Ваша важка праця, хлопці,
Охороняє нас весь час.
І в спеку, і в дощ, і в холод
Ви несете дозор свій
Ми бажаємо вам відваги
У вашій службі непростій!
З Днем прикордонника вас!
***
З Днем прикордонника привітаю
І тобі побажаю
Удачі, сил п'ять тонн –
Аби пишавсь тобою кордон!
***
У День прикордонника України
Привітати щиро маю
Всіх, хто кордон охороняє,
Ворогів до нас не пускає.
Нехай здоров’я багато буде,
І ваш будинок печаль забуде.
Нехай щастя оточує вас,
Усмішка буде увесь час!
С праздником, пограничники / Фото Telegraf
***
Вітаємо героїв відважних,
Що рубежі країни бережуть!
Ваша служба для всіх дуже важлива,
За неї вам – величезний салют!
День пограничника: поздравления в прозе и картинках
Я поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Будьте всегда стойкими, сильными и выносливыми, потому что вы нужны Украине. Большое спасибо всем, кто каждый день и каждую ночь бережет наш покой!
***
Уважаемые пограничники, от всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует веру в справедливость и готовность к чрезвычайным испытаниям. Желаю сил, мужества и отваги в работе на благо нашего государства.
С праздником, пограничники / Фото art-shop.com.ua
***
Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю продвижения по службе, безопасной работы, больших достижений, храбрости, смелости, доблести, справедливости и сил. Пусть работа будет в удовольствие! Спасибо за защиту нашей границы!
***
Поздравляю вас, защитники границ, с праздником пограничника! Ваш труд – нелегкий, но очень важный для обеспечения национальной безопасности. Желаю успехов в выполнении обязанностей, здоровья, веры в свои силы и отваги в трудных ситуациях. Вы – герои нашего времени! Слава Украине!
С праздником, пограничники / Фото "Апостроф"
***
Поздравляю тебя, друг, с Днем пограничника. Уверен, что ты вместе с коллегами всегда будешь образцом достоинства и чести, преданности своему народу и долгу. Успехов вам на этом благородном пути.