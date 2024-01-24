Також сьогодні відзначається День зовнішньої розвідки України та Міжнародний день освіти. Більше інформації читайте на сайті 24 Каналу.

Цікаво Чи будуть додаткові вихідні у січні 2024 року

День пам'яті преподобної Ксенії Римлянки

Батьком Ксенії був римський сенатор. Цікаво, що при народженні дівчина отримала ім'я Євсевія. З маленького віку вона шанувала християнську віру. Одного разу батьки вирішили видати Євсевію заміж. Однак дівчина була проти такого рішення. Тому втекла з дому. Її супроводжували дві вірні служниці.

Спершу Євсевія жила на острові, де й обрала для себе ім'я Ксенія. Потім дівчина відправилася у місто Мілас, де збудувала церкву Святого Стефана. За життя преподобна багато допомагала нужденним, підтримувала та рятувала людей. Коли Ксенія Римлянка померла, над монастирем з'явився золотий вінок та хрест, який сяяв.

Що не можна робити

Не можна пити квас, інакше не буде хорошого врожаю.

Заборонено зав'язувати вузли, бо прикличете смерть.

Краще не розповідати нікому про свої сни.

Не можна вживати алкогольні напої та жирну їжу.

Заборонено вишивати, шити та в'язати.

Народні прикмети

Якщо почнеться хуртовина, то весна прийде пізно.

Сонячний день – до ранньої весни.

Чекайте на відлигу, якщо небо буде безхмарним.

Якщо звіється сильний вітер, то літом дощитиме.

Що ще відзначають

24 січня відзначається День зовнішньої розвідки України. Указ про започаткування свята затвердив президент України Петро Порошенко у 2018 році. 24 січня 1919 року – це дата створення першого підрозділу розвідки в Українській Народній Республіці.

Також сьогодні – Міжнародний день освіти. 3 грудня 2018 року у Брюсселі проходила міжнародна конференція, на якій говорили про проблеми сучасної освіти. Саме тоді запровадили це свято, а ініціаторкою була Нігерія.