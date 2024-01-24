Также сегодня отмечается День внешней разведки Украины и Международный день образования. Больше информации читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти преподобной Ксении Римлянки

Отцом Ксении был римский сенатор. Интересно, что при рождении девушка получила имя Евсевия. С маленького возраста она чтила христианскую веру. Однажды родители решили выдать Евсевию замуж. Однако девушка была против такого решения. Поэтому сбежала из дома. Ее сопровождали две верные служанки.

Сначала Евсевия жила на острове, где и выбрала для себя имя Ксения. Затем девушка отправилась в город Милас, где построила церковь Святого Стефана. При жизни преподобная много помогала нуждающимся, поддерживала и спасала людей. Когда Ксения Римлянка умерла, над монастырем появился золотой венок и сияющий крест.

Что нельзя делать

Нельзя пить квас, иначе не будет хорошего урожая.

Запрещается завязывать узлы, потому что призовете смерть.

Лучше не рассказывать никому о своих снах.

Нельзя употреблять алкогольные напитки и жирную пищу.

Запрещено вышивать, шить и вязать.

Народные приметы

Если начнется метель, то весна придет поздно.

Солнечный день – до ранней весны.

Ждите оттепели, если небо будет безоблачным.

Если поднимется сильный ветер, то летом будет дождь.

Что еще отмечают

24 января отмечается День внешней разведки Украины. Указ о праздновании утвердил президент Украины Петр Порошенко в 2018 году. 24 января 1919 - это дата создания первого подразделения разведки в Украинской Народной Республике.

Также сегодня – Международный день образования. 3 декабря 2018 года в Брюсселе проходила международная конференция, на которой говорили о проблемах современного образования. Именно тогда был введен этот праздник, а инициатором стала Нигерия.