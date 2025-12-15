Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради. Що цікаво, дату 15 грудня обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день, у 1917 році, в УНР створили Генеральний суд – вищий орган судової системи, який складався з трьох департаментів: карного, адміністративного та цивільного.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем працівників суду України у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і близьким та подаруйте їм позитивні емоції у це свято.

День працівників суду України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Днем працівників суду України та бажаю, щоб у улюбленій країні не було таких складних проблем, які доводилося б довго розплутувати, щоб усі справи вирішувалися швидко та правильно. А для відповідальної та важливої ​​роботи бажаю здоров'я, терпіння, сил та бездоганного професіоналізму, а також бажаю удачі, кохання, достатку та щастя для повноцінного життя.

***

Ти працюєш в українському суді, а отже чесність – твоя головна перевага! Нехай справедливість і правосуддя завжди панують у твоєму житті! Бажаю рухатися вгору кар'єрними сходами і віддано служити суду України!

***

У суді завжди все не так просто.

Можливо, це лише слова.

Але тобі потрібно просто,

Щоб відпочивала голова.

Я бажаю море щастя,

Щоб було у житті добро.

Щоб пронеслися повз негоди,

І за тобою був народ.

***

У День працівника суду

Тебе вітає вся країна:

Бажаю менше суму, бруду

І чесності, добра невпинно.

Хай справедливість тріумфує

Життя хай милує, чарує.

І кожен суд був за тобою

А щастя, щоб лилось рікою!

***

Сердечно вітаю з Днем працівників суду України. Нехай твої принципи справедливості будуть невіддільною частиною кожного дня, а твоя діяльність буде бездоганною та призведе до великих успіхів. Бажаю невичерпної удачі, міцного здоров’я та сміливих звершень у твоїй благородній роботі!

***

Вітаю з Днем працівників суду України та хочу побажати завжди залишатися на боці правди та справедливості у нашій країні. Нехай кожна справа, кожне питання завершується чесним вироком, нехай щодня, кожна мить знаменується успіхом, радістю, добробутом без жодних протестів.

***

Вітаю всіх суддів України

Але, перш за всіх, звичайно ж, тебе!

Добробуту, успішності бажаю,

Нехай нині здійсниться заповітна мрія.

Дохід нехай робота примножує

І нехай допомагає тобі закон.

Любов нехай вдома ніжно зігріває

І світ щастя буде хай сплетений.

***

У День працівника суду

Вітає вся країна:

І здоров'я, і любові,

І щоб мрії збувалися!

Справедливість торжествує

Життя хай милує, чарує.

І нехай вірить у вас народ,

Український суд, вперед!

