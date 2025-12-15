Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради. Що цікаво, дату 15 грудня обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день, у 1917 році, в УНР створили Генеральний суд – вищий орган судової системи, який складався з трьох департаментів: карного, адміністративного та цивільного.
З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем працівників суду України у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і близьким та подаруйте їм позитивні емоції у це свято.
День працівників суду України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Днем працівників суду України та бажаю, щоб у улюбленій країні не було таких складних проблем, які доводилося б довго розплутувати, щоб усі справи вирішувалися швидко та правильно. А для відповідальної та важливої роботи бажаю здоров'я, терпіння, сил та бездоганного професіоналізму, а також бажаю удачі, кохання, достатку та щастя для повноцінного життя.
***
Ти працюєш в українському суді, а отже чесність – твоя головна перевага! Нехай справедливість і правосуддя завжди панують у твоєму житті! Бажаю рухатися вгору кар'єрними сходами і віддано служити суду України!
***
У суді завжди все не так просто.
Можливо, це лише слова.
Але тобі потрібно просто,
Щоб відпочивала голова.
Я бажаю море щастя,
Щоб було у житті добро.
Щоб пронеслися повз негоди,
І за тобою був народ.
***
У День працівника суду
Тебе вітає вся країна:
Бажаю менше суму, бруду
І чесності, добра невпинно.
Хай справедливість тріумфує
Життя хай милує, чарує.
І кожен суд був за тобою
А щастя, щоб лилось рікою!
***
Сердечно вітаю з Днем працівників суду України. Нехай твої принципи справедливості будуть невіддільною частиною кожного дня, а твоя діяльність буде бездоганною та призведе до великих успіхів. Бажаю невичерпної удачі, міцного здоров’я та сміливих звершень у твоїй благородній роботі!
***
Вітаю з Днем працівників суду України та хочу побажати завжди залишатися на боці правди та справедливості у нашій країні. Нехай кожна справа, кожне питання завершується чесним вироком, нехай щодня, кожна мить знаменується успіхом, радістю, добробутом без жодних протестів.
***
Вітаю всіх суддів України
Але, перш за всіх, звичайно ж, тебе!
Добробуту, успішності бажаю,
Нехай нині здійсниться заповітна мрія.
Дохід нехай робота примножує
І нехай допомагає тобі закон.
Любов нехай вдома ніжно зігріває
І світ щастя буде хай сплетений.
***
У День працівника суду
Вітає вся країна:
І здоров'я, і любові,
І щоб мрії збувалися!
Справедливість торжествує
Життя хай милує, чарує.
І нехай вірить у вас народ,
Український суд, вперед!
