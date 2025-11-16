З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував щирі привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і близьким, які сьогодні відзначають професійне свято.

Цікаво Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку 2025: проза, вірші, картинки

Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку і від душі бажаю завжди бути на хвилі успіху, жити тільки з хорошими новинами і працювати під веселу музику. Нехай улюблене радіо кожен день дарує позитив і усмішку, бажаю ловити частоти щастя і удачі в житті.

***

Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення і зв'язку України! Бажаю тобі радісних новин, чудових ідей, гарної роботи, успішної діяльності, веселих сюжетів, корисної інформації, цікавих занять і великого щастя на життєвому шляху.

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення й зв'язку / Колаж LifeStyle24

***

Ось і знов у вас сімейне свято.

Телевежа впевнено стоїть.

Ювілей ваш – це і забагато,

І мізерність у ріці століть.

Скільки років світяться екрани

Зранку і до вечора, вночі.

І робота ваша людяна в пошані

Відданих і вдячних глядачів.

Тож, зі святом, друзі!

Нових злетів!

Диктор ти чи "відеознімач".

Всім – здоров'я!

Чесних конкурентів

І найкращих у світі передач!

***

З професійним святом усіх, хто працює у сфері радіомовлення, телебачення або зв'язку України. Нехай сигнали завжди йдуть добре, радіослухачі радіють почутим пісням, а розмови між людьми приносять їм тільки позитивні емоції. Вітаємо і бажаємо бути щасливими на роботі кожен день.

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення й зв'язку / Колаж LifeStyle24

***

Дякую за нелегку працю і професіоналізм: сміливо говорити правду, бути на вістрі важливих подій, доносити слухачеві всю найважливішу інформацію. Нехай техніка не підводить, а сучасні технології тільки збільшать спектр ваших послуг і обсяг мовлення.

***

З гучномовця голос рідний

Знов лунає у оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення й зв'язку / Колаж LifeStyle24

***

Дівчата і хлопці

Шановного радіо!

Вітання промінимо

В потиск руки.

Нічого суттєвого

Вам ми не радимо.

Бажаємо тільки:

Працюйте роки!

Здоров'я! Наснаги!

І творчого пошуку,

Не марно життєвий

Щоб згаявся час!

Раділи щоб ми

І за всіх, і за кожного,

Й пишалися з того,

Що чуємо вас!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.