З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував щирі привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і близьким, які сьогодні відзначають професійне свято.
Цікаво Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року
Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку 2025: проза, вірші, картинки
Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку і від душі бажаю завжди бути на хвилі успіху, жити тільки з хорошими новинами і працювати під веселу музику. Нехай улюблене радіо кожен день дарує позитив і усмішку, бажаю ловити частоти щастя і удачі в житті.
***
Вітаю з Днем працівників радіо, телебачення і зв'язку України! Бажаю тобі радісних новин, чудових ідей, гарної роботи, успішної діяльності, веселих сюжетів, корисної інформації, цікавих занять і великого щастя на життєвому шляху.
Привітання з Днем працівників радіо, телебачення й зв'язку / Колаж LifeStyle24
***
Ось і знов у вас сімейне свято.
Телевежа впевнено стоїть.
Ювілей ваш – це і забагато,
І мізерність у ріці століть.
Скільки років світяться екрани
Зранку і до вечора, вночі.
І робота ваша людяна в пошані
Відданих і вдячних глядачів.
Тож, зі святом, друзі!
Нових злетів!
Диктор ти чи "відеознімач".
Всім – здоров'я!
Чесних конкурентів
І найкращих у світі передач!
***
З професійним святом усіх, хто працює у сфері радіомовлення, телебачення або зв'язку України. Нехай сигнали завжди йдуть добре, радіослухачі радіють почутим пісням, а розмови між людьми приносять їм тільки позитивні емоції. Вітаємо і бажаємо бути щасливими на роботі кожен день.
Привітання з Днем працівників радіо, телебачення й зв'язку / Колаж LifeStyle24
***
Дякую за нелегку працю і професіоналізм: сміливо говорити правду, бути на вістрі важливих подій, доносити слухачеві всю найважливішу інформацію. Нехай техніка не підводить, а сучасні технології тільки збільшать спектр ваших послуг і обсяг мовлення.
***
З гучномовця голос рідний
Знов лунає у оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.
Привітання з Днем працівників радіо, телебачення й зв'язку / Колаж LifeStyle24
***
Дівчата і хлопці
Шановного радіо!
Вітання промінимо
В потиск руки.
Нічого суттєвого
Вам ми не радимо.
Бажаємо тільки:
Працюйте роки!
Здоров'я! Наснаги!
І творчого пошуку,
Не марно життєвий
Щоб згаявся час!
Раділи щоб ми
І за всіх, і за кожного,
Й пишалися з того,
Що чуємо вас!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.