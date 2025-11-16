Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 16 листопада 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша українська радіопередача. День працівників радіо, телебачення та звязку встановив Указ тодішнього Президента України Леоніда Кучми у 1994-му, пише 24 Канал з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради. Головна мета свята – відзначити величезну роль цих сфер у житті суспільства.

Щоденна праця фахівців забезпечує інформаційний простір країни, оперативну комунікацію та доступ до знань, культури й розваг. З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть святкові листівки рідним, друзям і знайомим, які сьогодні відзначають своє професійне свято.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку 2025: картинки-привітання

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення й зв'язку 2025 / Колаж LifeStyle24

