Саме ця дата за новоюліанським календарем тепер офіційно відкриває цикл зимових урочистостей, наповнюючи міста передчуттям Різдва та Нового року. Поки малеча старанно дописує останні листи з побажаннями та заглядає під подушки в очікуванні дива, дорослі також долучаються до традицій, стаючи помічниками Чудотворця. Вулиці українських міст вже прикрасили святковою ілюмінацією, а на головних площах готуються засвітити ялинки, пише 24 Канал.

Цьогоріч свято має особливе значення, адже воно нагадує нам про важливість турботи та безкорисливої допомоги. Традиційно в цей день заведено не лише обмінюватися подарунками у родинному колі, а й підтримувати тих, хто цього потребує найбільше, зокрема дітей-сиріт та людей поважного віку.

З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем святого Миколая. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть святкові листівки рідним, друзям і знайомим та підніміть їм настрій.

День святого Миколая 2025: картинки-привітання

Привітання з Днем святого Миколая 2025 / Колаж LifeStyle24

