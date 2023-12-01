День працівників прокуратури: красиві привітання у картинках з нагоди свята

Щороку 1 грудня в Україні святкують День працівників прокуратури. Це професійне свято людей, які працюють у силових відомствах.

Свято затвердив другий Президент України Леонід Кучма 2 листопада 2000 року. А у 1991 році Верховна Рада прийняла Закон "Про прокуратуру". У ньому зазначені повноваження державного органу, пише 24 Канал.

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Традиційно 1 грудня керівництво країни вітає працівників прокуратури з їхнім професійним святом, а також вручає найкращим службовцям нагороди, звання, премії та грамоти.

Редакція 24 Каналу вітає з професійним святом працівників прокуратури та бажає багато здобутків. Дякуємо за захист прав людей. Також ми зібрали підбірку привітань у картинках з нагоди свята.

День працівників прокуратури: привітання у картинках

День працівників прокуратури / Фото art-shop.com.ua

День працівників прокуратури / Фото "Факти"

День працівників прокуратури / Фото zhit.gp.gov.ua

День працівників прокуратури / Фото "РадіоТрек"

День працівників прокуратури / Фото "Рівне Медіа"

День працівників прокуратури / Фото "ТСН"

День працівників прокуратури / Фото "Факти"