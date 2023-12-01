Праздник утвердил второй президент Украины Леонид Кучма 2 ноября 2000 года. А в 1991 году Верховная Рада приняла Закон "О прокуратуре". В нем указаны полномочия государственного органа, пишет 24 Канал.

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Традиционно 1 декабря руководство страны поздравляет работников прокуратуры с их профессиональным праздником, а также вручает лучшим сотрудникам награды, звания, премии и грамоты.

Редакция 24 Канала поздравляет с профессиональным праздником работников прокуратуры и желает много достижений. Спасибо за защиту прав людей. Также мы собрали подборку поздравлений в картинках по случаю праздника.

День работников прокуратуры: поздравления в картинках

День работников прокуратуры / Фото art-shop.com.ua

День работников прокуратуры / Фото "Факты"

День работников прокуратуры / Фото zhit.gp.gov.ua

День работников прокуратуры / Фото "РадиоТрек"

День работников прокуратуры / Фото "Ровно Медиа"

День работников прокуратуры / Фото "ТСН"