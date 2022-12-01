День працівників прокуратури 2022: гарні картинки, привітання у віршах та прозі
Щорічно 1 грудня в Україні відзначають День працівників прокуратури. На людей, які працюють у цій сфері, покладена велика відповідальність щодо захисту прав людини. Їх найважливіша функція — це сформувати правову державу у якій будуть всі рівними перед законом.
Професійне свято працівників прокуратури було встановлене 2 листопада 2000 року указом тодішнього президента. Дата свята була вибрана не випадково, адже саме цього дня, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила закон України "Про прокуратуру". Тож ми зробили добірку картинок й теплих слів у прозі й віршах, щоб ви могли привітати своїх рідних, друзів чи знайомих з їх святом, пише 24 канал.
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Картинки-привітання з Днем працівників прокуратури
День працівників прокуратури 2022 – картинки-привітання / Фото "УНІАН"
Картинки-привітання з Днем працівників прокуратури / Фото "УНІАН"
Привітання з Днем працівників прокуратури у картинках / Фото "Главред"
День працівників прокуратури – картинки-привітання / Фото "Телеграф"
Гарні картинки-привітання з Днем працівників прокуратури / Фото з відкритих джерел
Привітання з Днем працівників прокуратури – гарні листівки / Фото "Телеграф"
День працівників прокуратури в Україні – привітання у картинках / Фото з відкритих джерел
День працівників прокуратури – привітання у віршах
Вітаю з Днем прокуратури!
Про успіх ваш ми всі вже чули.
Під силу Вам багато справ,
Ви — справжній професіонал!
Хай вгору йде Ваша кар’єра,
На гарні гроші буде щедра.
Хай щиро поважають люди
І все гаразд в житті хай буде!
***
День прокуратури — свято борців
За справедливість, за чесність судів.
Ми в цей день вітаємо усіх Вас
І побажаємо успіхів і благ!
Щастя бажаємо, терпіння і сил
І підвищення, щоб дав командир,
Щасливі будьте і будьте чесні,
Вас вітаємо від усієї ми душі!
***
Прокурорів привітати
Хочу я в великий день.
І бажаю, щоб для щастя
Стали ви, як та мішень.
Щоб тягар завжди роботи
В дім свій гарний не несли.
І в добробут України
Вклад великий ви внесли.
Хай у справі благородній
Вам, добродії, щастить.
Вмійте завжди цінувати
Кожну дня прекрасну мить.
***
З Днем працівників прокуратури!
Будуть хай швидкими процеси,
Менше слів і більше буде діла,
Так би в Україні всі хотіли.
Від душі бажаємо у свято
Вдачі вам і радості багато,
Зважених і мудрих рішень в справах,
Захищати й відстоювати право!
***
Від Вашої роботи залежить
Верховенство права в країні,
І у Ваших силах підвищити
Довіру громадян у ній.
Бажаємо в роботі Вам мудрості,
Відмінних знань всіх законів,
Бажаємо до самої старості
Щоб був до Вас прихильний Господь!
Привітання з Днем працівників прокуратури України / Фото Canva
Привітання у прозі з Днем працівників прокуратури
Вітаю з Днем працівників прокуратури України та хочу побажати суцільного везіння та вдачі у будь-якій справі, вірної інформації та стовідсоткової впевненості для праці, доброго настрою та великої мрії для життя.
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Ти стоїш на сторожі інтересів законів країни й стежиш за тим, щоб все було справедливо і чесно. У твоє професійне свято – День працівників прокуратури України хочу побажати, щоб ти завжди був справедливий, мудрий, чесний в першу чергу перед собою і, звичайно, простого людського щастя і здоров'я. Будь щасливим, коханим та мудрим!
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Вітаю з Днем прокуратури від душі та серця! Бажаю наполегливості, ентузіазму, бадьорості, щастя, радості, особистих перемог та безперервного руху вперед. Нехай щодня буде на радість, а справедливість тріумфує! Зі святом!
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День працівників прокуратури – це свято гідних, справедливих, мудрих та дуже важливих для нашої країни людей. Вітаю з професійним святом і хочу висловити повагу перед вашими найкращими рисами. Бажаю наснаги та сил, гідних колег та цікавих цілей в роботі та житті. Та найголовніше – простого людського щастя!
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Вітаю з Днем працівників прокуратури України! Бажаю завжди залишатися потужним щитом істини в будь-якому питанні, а також незворушним і непохитним професіоналом будь-яких справ, що потрапили у твої руки. Успіхів у роботі та гарних результатів, добробуту в житті та надлишкових надій!