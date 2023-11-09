З днем працівників культури: щирі привітання у картинках та віршах

Сьогодні, 9 листопада, в Україні святкують Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва.

Традиційно, у цей святковий день вітають усіх працівників культури. Тож 24 Канал зібрав добірку гарних привітань, які ви можете надіслати своїм колегам чи рідним.

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Історія свята

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва почали відзначати в Україні 23 березня 2000 року. Ця дата була встановлена в березні 2000 року Указом Президента. Однак, у 2013 році, за часів Віктора Януковича, внесли певні зміни й перенесли свято на 9 листопада.

День працівників культури та аматорів народного мистецтва: привітання у картинках

День працівників культури та аматорів народного мистецтва / Фото depo.ua

День працівників культури та аматорів народного мистецтва / Фото "РадіоТрек"

День працівників культури та аматорів народного мистецтва / Фото lviv.media

День працівників культури та аматорів народного мистецтва / Фото depo.ua

День працівників культури та аматорів народного мистецтва: привітання у віршах

Працівники культури люди особливі,

Бо душі їхні ніжні і вразливі:

Бува сльозинка випадково блисне,

Бо хтось його задіне ненавмисне.

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

Тоді культпрацівник працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Культпрацівник почне вірші писати…

Отак, усе життя в них свято.

Нехай і заробляють небагато,

Та радість їм! Бо до усього звик

Веселий балакун – культпрацівник!

***

Культуру в маси проводити —

Нелегке завдання,

Але легкого і немає шляху,

Усім важко, не інакше.

Привітаю зі святом всіх вас,

Працівників культури,

З великою радістю зараз,

Нехай розум тріумфує!

***

Культура ніколи не потрапить в занепад,

Поки наводите ви в ній порядок!

І душу вкладаєте в професію свою,

Культуру, якщо чесно, я сама люблю!

Я захоплююся щиро мистецтвом,

Несе у світ любов і красу!

Вважаю я сказати вам дуже потрібне,

Прекрасно буде все нехай наяву!

Бажаю жити прекрасно в повній мірі,

І підкорити будь-яку висоту!