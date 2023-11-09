Традиційно, у цей святковий день вітають усіх працівників культури. Тож 24 Канал зібрав добірку гарних привітань, які ви можете надіслати своїм колегам чи рідним.
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Історія свята
Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва почали відзначати в Україні 23 березня 2000 року. Ця дата була встановлена в березні 2000 року Указом Президента. Однак, у 2013 році, за часів Віктора Януковича, внесли певні зміни й перенесли свято на 9 листопада.
День працівників культури та аматорів народного мистецтва: привітання у картинках
День працівників культури та аматорів народного мистецтва / Фото depo.ua
День працівників культури та аматорів народного мистецтва / Фото "РадіоТрек"
День працівників культури та аматорів народного мистецтва / Фото lviv.media
День працівників культури та аматорів народного мистецтва / Фото depo.ua
День працівників культури та аматорів народного мистецтва: привітання у віршах
Працівники культури люди особливі,
Бо душі їхні ніжні і вразливі:
Бува сльозинка випадково блисне,
Бо хтось його задіне ненавмисне.
Напруженість дає себе взнаки,
Бо в їхньому житті все навпаки –
Коли уся країна щось святкує,
Тоді культпрацівник працює,
Коли вночі усі лягають спати,
Культпрацівник почне вірші писати…
Отак, усе життя в них свято.
Нехай і заробляють небагато,
Та радість їм! Бо до усього звик
Веселий балакун – культпрацівник!
***
Культуру в маси проводити —
Нелегке завдання,
Але легкого і немає шляху,
Усім важко, не інакше.
Привітаю зі святом всіх вас,
Працівників культури,
З великою радістю зараз,
Нехай розум тріумфує!
***
Культура ніколи не потрапить в занепад,
Поки наводите ви в ній порядок!
І душу вкладаєте в професію свою,
Культуру, якщо чесно, я сама люблю!
Я захоплююся щиро мистецтвом,
Несе у світ любов і красу!
Вважаю я сказати вам дуже потрібне,
Прекрасно буде все нехай наяву!
Бажаю жити прекрасно в повній мірі,
І підкорити будь-яку висоту!