Традиционно в этот праздничный день поздравляют всех работников культуры. Так что 24 Канал собрал подборку хороших поздравлений, которые вы можете отправить своим коллегам или родным.
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История праздника
Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства начали отмечать 23 марта 2000 года. Эта дата была установлена в марте 2000 г. Указом Президента. Однако, в 2013 году, при Викторе Януковиче, внесли определенные изменения и перенесли праздник на 9 ноября.
День работников культуры и любителей народного искусства: поздравления в картинках
День работников культуры и любителей народного искусства / Фото depo.ua
День работников культуры и любителей народного искусства / Фото "РадиоТрек"
День работников культуры и любителей народного искусства / Фото lviv.media
День работников культуры и любителей народного искусства / Фото depo.ua
День работников культуры и любителей народного искусства: поздравления в стихах
Работники культуры люди особые,
Ибо души их нежны и уязвимы.
Бывает слезинка случайно блеснет,
Ибо кто-то его задевает нечаянно.
Напряженность дает о себе знать,
Ибо в их жизни все наоборот –
Когда вся страна что-то празднует,
Тогда культработник работает,
Когда ночью все ложатся спать,
Культработник начнет стихи писать…
Так, вся жизнь у них праздник.
Пусть и зарабатывают немного,
И радость им! Потому что ко всему привык
Веселый говорун – культработник!
***
Культуру в массы проводить
Нелегкая задача,
Но легкого и нет пути,
Всем тяжело, не иначе.
Поздравлю с праздником всех вас,
Работников культуры,
С большой радостью сейчас,
Пусть разум торжествует!
***
Культура никогда не попадет в упадок,
Пока вы наводите в ней порядок!
И душу вкладываете в профессию свою,
Культуру, если честно, я сама люблю!
Я увлекаюсь искренне искусством,
Несет в мир любовь и красоту!
Считаю я сказать вам очень нужное,
Прекрасно будет все пусть наяву!
Желаю жить прекрасно в полной мере,
И покорить любую высоту!