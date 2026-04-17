Робота пожежника завжди вимагала надзвичайної сміливості та швидких рішень, але сьогодні вона набула особливого значення. Українські вогнеборці щодня працюють у надскладних умовах, першими прибувають на місця надзвичайних подій та часто ризикують собою, щоб врятувати інших.

Цей день є нагодою подякувати кожному працівнику пожежної охорони за їхню невтомну службу, витримку та тисячі врятованих життів. Саме тому наша редакція підготувала щирі привітання з Днем пожежної охорони у картинках, прозі й віршах.

День пожежної охорони в Україні 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

З Днем пожежної охорони! Дякую за вашу нелегку працю! Ризикуючи своїм життям, ви бережете наші. Нехай стихія підкоряється вам без залишку, нехай удача завжди буде поруч. Нехай доля нагородить вас за сміливість і відвагу.

***

У цей день дозвольте привітати і подякувати найвідважнішим людям на цій планеті! Справжні герої проявляють мужність і витримку кожен день. Я бажаю, щоб самовладання ніколи не залишало вас, а удача завжди була на вашому боці!

Привітання з Днем пожежної охорони 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Бажаємо вам простого щастя

І тихої радості земної.

Нехай вас життєві негоди

Завжди обходять стороною.

Як колись, дбайливо зберігайте

В душі прекрасні риси.

Як колись, щедро всім даруйте

Вогонь душевної теплоти.

З Днем пожежної охорони.

***

З Днем пожежної охорони

Ми Вас вітаємо!

Сили духу і мужності

Вам побажаємо.

Зарплати гідної

І менше роботи.

Нехай ваш будинок обійдуть

Будь-які незгоди!

Бажаємо вам море щастя,

Везіння і любові!

***

З професійним святом пожежників! Дякую вам за ваш героїчний труд і щоденні подвиги. Щиро бажаю спокійних трудових буднів. Нехай у роботі буде менше ризику, а стихія підкоряється вам. Бажаю, щоб полум'я палахкотіло тільки у ваших грудях і ви завжди з тією ж самовідданістю, добротою, відповідальністю і професіоналізмом приходили на допомогу іншим.

***

З Днем пожежної охорони! Дякуємо за вашу відданість та самовіддану у захисті життя та майна громадян. Нехай кожен ваш день буде безпечним і успішним!

***

З Днем пожежної охорони

Усіх працюючих та ветеранів!

Бажаємо вам сміливості, мужності

У вашій небезпечній службі!

Вогонь нехай буде тільки в серці,

У команді – злагодженість та вірність,

Будинки – щоб завжди затишно,

А на душі – щоб не сумно!

***

Злий вогонь приборкуєте ви,

Перемагаючи його неодмінно,

Ви відважні, швидкі та сильні,

На пожежу прибуваючи миттєво.

З Днем пожежної охорони, друзі!

Вам вогонь, їдкий дим – не завада,

У вашій службі вам зволікати не можна,

Ми у праці вам бажаємо успіху!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.