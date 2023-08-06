Сьогодні професійне свято відзначають усі, хто дотичний до Повітряних Сил Збройних Сил України. Це сміливі чоловіки та жінки, хто одного дня пов'язав своє життя з небом. Працювати в такому формуванні – відповідально та складно. Як з'явилося це свято, а також привітання з Днем Повітряних сил Збройних Сил України зібрав 24 Канал.
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Історія свята
Після того, як Україна вийшла зі складу СРСР та проголосила незалежність у 1991 році, вона отримала у спадок одне із найбільших у Європі авіаційних формувань з добре оснащеними літальними апаратами. На основі цього у 1992 році створили Повітряні Сили України. Чисельність авіації була такою великою, що поступалась у цьому плані тільки США, Росії та Китаю. Повітряні Сили України налічували 1100 бойових літаків.
У 2004 році Війська протиповітряної оборони та Військово-повітряні сили об'єднали в одну структуру для зміцнення Повітряних Сил України. Водночас спільне свято на офіційному рівні запровадив своїм указом третій президент України Віктор Ющенко у 2007 році.
На сьогодні до складу Повітряних Сил Збройних Сил України входять не лише повітряні, а й протиповітряні складові, до яких входять зенітно-ракетні комплекси, радіотехнічні війська та інші спеціальні формування.
- Йдеться про інженерні та розвідувальні частини, підрозділи метеорологічного забезпечення, частини зв’язку, медичного та матеріально-технічного забезпечення. Також сюди входять спеціальні навчальні заклади, в яких навчаються військові фахівці за різними напрямами.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Повітряні Сили мужньо стали на захист держави. Те, як працюють наші чоловіки та жінки в цьому напрямку, вражає весь світ. Адже кожного дня по кілька разів Повітряні Сили знищують десятки російських ракет і дронів, які запускає РФ по території України. Це приклад мужності та незламності, який демонструє силу нашого народу. Тож будьмо вдячними цим героїчним людям за їхню роботу.
Привітання з Днем Повітряних Сил у прозі
Всім сниться небо, а небо країни – ваше по праву. Привітаємо ж з Днем Повітряних Сил тих, хто не згоден з думкою про те, що "народжений повзати літати не може", тих, хто заперечує її самим своїм існуванням. Чистого вам неба, гарної погоди, успішного зльоту і вдалої посадки!
З Днем Повітряних Сил / Фото Viche.ck
Ви з повітря підтримуєте безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар’єри вам, бо стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров’я і стійкого імунітету до всіх життєвих негараздів!
З Днем Повітряних Сил / Фото Генштаб ЗСУ
У цей святковий для вас день хочемо побажати, щоб ваші мрії підіймалися високо в небеса, де б вони могли бути ближче до їх виконавця. Бажаємо, щоб всі ваші позитивні якості були нагороджені добрими справами від близьких людей, посмішок від перехожих та Божим благословенням. З Днем ВПС вас, хлопці!
З Днем Повітряних Сил / Фото InfoRoom
Вітаю з Днем Повітряних Сил ЗСУ і від душі бажаю завжди володіти потрібною інформацією, завжди контролювати будь-яку ситуацію, завжди знати вірний курс успіху, завжди бути на висоті – висоті своєї майстерності й мужності.
З Днем Повітряних Сил / Фото Vitannya.in
Легко ходити по землі, знаючи, що в небі тебе захищають надійні хлопці з ВПС. Так нехай у ваш день і небо завжди буде мирним, польоти - навчальними, а погода - льотної. Нехай на землі вас чекають вірні подруги, а техніка не підводить над хмарами!
Привітання з Днем Повітряних Сил у віршах
Всіх, хто служить в ВПС,
Я хочу привітати.
Наша гордість ви, хлопці,
Вас у приклад лише ставити.
Побажати хочу я сили,
Мощі вам не позичати.
Стійко, сміливо й достойно
За країну свою стояти.
Щастя вам у сімейному житті,
Радості, достатку.
Нехай високим буде зліт,
М'якою - посадка.
З Днем Повітряних Сил / Фото Gp.gov.ua
Грізні, як грім з небес,
Льотчики з ВПС,
Ескадрою дружно літають,
Державу охороняють,
Щоб рідній Україні,
Не бачити ворогів в помині!
Нині великий інтерес,
До вас, пілоти ВПС,
Бажаємо відважних сил,
Літати в небі як птахів крил.
З Днем Повітряних Сил / Фото Joy Pup
Повітряні сили нашої країни
Мають свої традиції,
І свято зберігати всі ми повинні
Героїв славні позиції.
Нехай небо буде лише мирним,
Польоти будуть лише навчальними,
Нехай ваша служба буде вірною,
А Бог здійснить заповітні бажання!
З Днем Повітряних Сил / Фото InfoRoom
Зі святом вас вітаємо,
Неба чистого бажаємо,
Щастя, радості, удачі,
А для розв'язань задачі,
Чудо-техніку, щоб мали,
В небі високо літали!