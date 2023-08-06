Сьогодні професійне свято відзначають усі, хто дотичний до Повітряних Сил Збройних Сил України. Це сміливі чоловіки та жінки, хто одного дня пов'язав своє життя з небом. Працювати в такому формуванні – відповідально та складно. Як з'явилося це свято, а також привітання з Днем Повітряних сил Збройних Сил України зібрав 24 Канал.

Цікаво знати Свята, які відзначатимуть у серпні: чи буде вихідний на День Незалежності

Історія свята

Після того, як Україна вийшла зі складу СРСР та проголосила незалежність у 1991 році, вона отримала у спадок одне із найбільших у Європі авіаційних формувань з добре оснащеними літальними апаратами. На основі цього у 1992 році створили Повітряні Сили України. Чисельність авіації була такою великою, що поступалась у цьому плані тільки США, Росії та Китаю. Повітряні Сили України налічували 1100 бойових літаків.

У 2004 році Війська протиповітряної оборони та Військово-повітряні сили об'єднали в одну структуру для зміцнення Повітряних Сил України. Водночас спільне свято на офіційному рівні запровадив своїм указом третій президент України Віктор Ющенко у 2007 році.

На сьогодні до складу Повітряних Сил Збройних Сил України входять не лише повітряні, а й протиповітряні складові, до яких входять зенітно-ракетні комплекси, радіотехнічні війська та інші спеціальні формування.

Йдеться про інженерні та розвідувальні частини, підрозділи метеорологічного забезпечення, частини зв’язку, медичного та матеріально-технічного забезпечення. Також сюди входять спеціальні навчальні заклади, в яких навчаються військові фахівці за різними напрямами.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Повітряні Сили мужньо стали на захист держави. Те, як працюють наші чоловіки та жінки в цьому напрямку, вражає весь світ. Адже кожного дня по кілька разів Повітряні Сили знищують десятки російських ракет і дронів, які запускає РФ по території України. Це приклад мужності та незламності, який демонструє силу нашого народу. Тож будьмо вдячними цим героїчним людям за їхню роботу.

Привітання з Днем Повітряних Сил у прозі

Всім сниться небо, а небо країни – ваше по праву. Привітаємо ж з Днем Повітряних Сил тих, хто не згоден з думкою про те, що "народжений повзати літати не може", тих, хто заперечує її самим своїм існуванням. Чистого вам неба, гарної погоди, успішного зльоту і вдалої посадки!



З Днем Повітряних Сил / Фото Viche.ck

Ви з повітря підтримуєте безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар’єри вам, бо стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров’я і стійкого імунітету до всіх життєвих негараздів!



З Днем Повітряних Сил / Фото Генштаб ЗСУ

У цей святковий для вас день хочемо побажати, щоб ваші мрії підіймалися високо в небеса, де б вони могли бути ближче до їх виконавця. Бажаємо, щоб всі ваші позитивні якості були нагороджені добрими справами від близьких людей, посмішок від перехожих та Божим благословенням. З Днем ВПС вас, хлопці!



З Днем Повітряних Сил / Фото InfoRoom

Вітаю з Днем Повітряних Сил ЗСУ і від душі бажаю завжди володіти потрібною інформацією, завжди контролювати будь-яку ситуацію, завжди знати вірний курс успіху, завжди бути на висоті – висоті своєї майстерності й мужності.



З Днем Повітряних Сил / Фото Vitannya.in

Легко ходити по землі, знаючи, що в небі тебе захищають надійні хлопці з ВПС. Так нехай у ваш день і небо завжди буде мирним, польоти - навчальними, а погода - льотної. Нехай на землі вас чекають вірні подруги, а техніка не підводить над хмарами!

Привітання з Днем Повітряних Сил у віршах

Всіх, хто служить в ВПС,

Я хочу привітати.

Наша гордість ви, хлопці,

Вас у приклад лише ставити.



Побажати хочу я сили,

Мощі вам не позичати.

Стійко, сміливо й достойно

За країну свою стояти.



Щастя вам у сімейному житті,

Радості, достатку.

Нехай високим буде зліт,

М'якою - посадка.



З Днем Повітряних Сил / Фото Gp.gov.ua

Грізні, як грім з небес,

Льотчики з ВПС,

Ескадрою дружно літають,

Державу охороняють,

Щоб рідній Україні,

Не бачити ворогів в помині!

Нині великий інтерес,

До вас, пілоти ВПС,

Бажаємо відважних сил,

Літати в небі як птахів крил.



З Днем Повітряних Сил / Фото Joy Pup

Повітряні сили нашої країни

Мають свої традиції,

І свято зберігати всі ми повинні

Героїв славні позиції.



Нехай небо буде лише мирним,

Польоти будуть лише навчальними,

Нехай ваша служба буде вірною,

А Бог здійснить заповітні бажання!



З Днем Повітряних Сил / Фото InfoRoom

Зі святом вас вітаємо,

Неба чистого бажаємо,

Щастя, радості, удачі,

А для розв'язань задачі,

Чудо-техніку, щоб мали,

В небі високо літали!