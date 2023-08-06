Сегодня профессиональный праздник отмечают все, кто причастен к Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины. Это смелые мужчины и женщины, кто однажды связал свою жизнь с небом. Работать в таком формировании – ответственно и сложно. Как появился этот праздник, а также приветствие с Днем Воздушных сил Вооруженных Сил Украины собрал 24 Канал.

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История праздника

После того как Украина вышла из состава СССР и провозгласила независимость в 1991 году, она унаследовала одно из крупнейших в Европе авиационных формирований с хорошо оснащенными летательными аппаратами. На основе этого в 1992 создали Воздушные Силы Украины. Численность авиации была так велика, что уступала в этом плане только США, России и Китаю. Воздушные Силы Украины насчитывали 1100 боевых самолетов.

В 2004 году Войска противовоздушной обороны и Военно-воздушные силы объединили в одну структуру для укрепления Воздушных сил Украины. В то же время, общий праздник на официальном уровне ввел своим указом третий президент Украины Виктор Ющенко в 2007 году.

На сегодняшний день в состав Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины входят не только воздушные, но и противовоздушные составляющие, в которые входят зенитно-ракетные комплексы, радиотехнические войска и другие специальные формирования.

Речь идет об инженерных и разведывательных частях, подразделениях метеорологического обеспечения, частях связи, медицинском и материально-техническом обеспечении. Также сюда входят специальные учебные заведения, в которых учатся военные специалисты по разным направлениям.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Воздушные Силы мужественно встали на защиту государства. То, как работают наши мужчины и женщины в этом направлении, поражает весь мир. Ведь каждый день по нескольку раз Воздушные Силы уничтожают десятки российских ракет и дронов, запускаемых РФ по территории Украины. Это пример мужества и несокрушимости, демонстрирующий силу нашего народа. Будем благодарны этим героическим людям за их работу.

Поздравление с Днем Воздушных Сил в прозе

Всем снится небо, а небо страны – ваше по праву. Поздравим же с Днем Воздушных Сил тех, кто не согласен с мыслью о том, что "родившийся ползать летать не может", тех, кто отрицает ее самим своим существованием. Чистого вам неба, хорошей погоды, успешного взлета и удачной посадки!



С Днем Воздушных Сил / Фото Viche.ck

Вы с воздуха поддерживаете безопасность родной Украины, днем и ночью охраняя наше спокойствие. Стремительной карьеры вам, потому что стремительны все ваши движения. Тактических отношений с близкими, потому что о вашей тактике и сноровке ходят легенды. Крепкого здоровья и стойкого иммунитета ко всем жизненным невзгодам!



С Днем Воздушных Сил / Фото Генштаб ВСУ

В этот праздничный для вас день хотим пожелать, чтобы ваши мечты поднимались высоко в небеса, где они могли быть ближе к их исполнителю. Желаем, чтобы все ваши достоинства были награждены добрыми делами от близких людей, улыбок от прохожих и Божьим благословением. С Днем ВВС вас, ребята!



С Днем Воздушных Сил / Фото InfoRoom

Поздравляю с Днем Воздушных Сил ВСУ и желаю всегда обладать нужной информацией, всегда контролировать любую ситуацию, всегда знать верный курс успеха, всегда быть на высоте – высоте своего мастерства и мужества.



С Днем Воздушных Сил / Фото Vitannya.in

Легко ходить по земле, зная, что в небе тебя защищают надежные ребята из ВВС. Так пусть в ваш день и небо всегда будет мирным, полеты – обучающими, а погода – летной. Пусть на земле вас ждут верные подруги, а техника не поднимает облака!

Поздравления с Днем Воздушных Сил в стихах

Всех, кто служит в ВВС,

Я хочу поздравить.

Наша гордость вы, ребята,

Вас в пример только ставить.



Пожелать хочу я силы,

Мощи вам не занимать.

Устойчиво, смело и достойно

За свою страну стоять.



Счастье вам в семейной жизни,

Радости, изобилия.

Пусть высоким будет взлет,

Мягкой – посадка.



С Днем Воздушных Сил / Фото Gp.gov.ua

Грозные, как гром с небес,

Летчики из ВВС,

Эскадрой дружно летают,

Государство охраняют,

Чтобы родной Украине,

Не видать врагов в помине!

Сейчас большой интерес,

К вам, пилоты ВВС,

Желаем отважных сил,

Летать в небе как птицы крылья.



С Днем Воздушных Сил / Фото Joy Pup

Воздушные силы нашей страны

Имеют свои традиции,

И свято хранить все мы должны

Героев славные позиции.



Пусть небо будет только мирным,

Полеты будут только обучающими,

Пусть ваша служба будет верна,

А Бог исполнит заветные желания!



С Днем Воздушных Сил / Фото InfoRoom

С праздником вас поздравляем,

Неба чистого желаем,

Счастья, радости, удачи,

А для решения задачи,

Чудо-технику, чтобы имели,

В небе высоко летали!