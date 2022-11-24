Американці вважають цей день одним з найважливіших державних свят, оскільки його відзначали ще батьки-пілігрими, які прибули до Північної Америки, щоб оселитися тут. Хоча попри те, що День подяки має суто національний характер воно відоме в усьому світі й відзначається також у Канаді та країнах Європи у дещо зміненому вигляді, пише 24 канал.

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Історія заснування свята

День подяки у США сягає своїм корінням 1620 років, коли після двомісячного плавання до берегів Америки причалило англійське судно Mayflower. На кораблі знаходилося понад 100 пілігримів, які розшукували нові й вільні землі. Проте зима для них видалася дуже суворою: майже половину людей загинуло, а ті, хто вижили, навчилися полювати, вирощувати кукурудзу, боби й гарбузи. У цьому їм допомогли місцеві жителі – індіанці.

Історія заснування Дня подяки у США / Фото Insider

На знак вдячності губернатор колоністів Вільям Бердфорд влаштував День подяки, на яке запросив корінних американців, які врятували переселенців від голоду. Під час спільного бенкету батьки-пілігріми віддали хвалу та подяку Богу. Це був перший День подяки в історії Америки, і відбувся він в теплій атмосфері, як символ вдячності та єдності.

Національним свято стало у 1789 році. Спершу його відзначали 26 листопада згідно з підписаним указом першого американського президента Джорджа Вашингтона. Згодом, у 1864 році Авраам Лінкольн змінив дату Дня подяки і його почали святкувати в четвертий четвер листопада.

Традиції Дня подяки

Цей день оголошений офіційним вихідним днем в США. Закриваються всі крамниці й державні установи, а у церквах відбуваються богослужіння, куди цілими родинами американці йдуть молитися й дякувати Богу.

Згодом всі збираються на сімейний обід у будинку старшого покоління. Кожен член вимовляє слова вдячності й згадує все хороше, що у нього було за рік.

Головною стравою Дня подяки вважається індичка, подана під соусом із журавлини. Також на святковий стіл подають пюре із солодкою картоплі, гарбузовий пиріг, зелені боби й інші страви, які згідно з переказами, були на столі перших англійських переселенців. Ще існує традиція декорувати вечерю молодими гарбузами, горіхами, яблуками, каштанами, качанами "індійської кукурудзи", сухим листям, осінніми квітами й виноградом, адже це все символізує щедрі дари природи.

Традиція відзначення Дня подяки / Фото Pexels

Також напередодні Дня подяки заведено робити добрі справи, адже не всі можуть собі дозволити святковий стіл. Благодійники влаштовують безкоштовні сімейні обіди для малозабезпечених чи бездомних людей. Для цього перед святом розмішують оголошення в місцевих газетах про пожертвування для благодійних святкових обідів, а на станціях метро знаходять спеціальні столи, куди люди можуть принести продукти чи скласти свої пожертвування.

Окрім сімейних обідів у багатьох містах проводять святкові паради та великі фестивалі. Зазвичай один з найбільших парадів проводять у Нью-Йорку, який називається парадом Дня подяки Мейсі (Macy's Thanksgiving Day Parade).

День подяки у США – святкові паради / Фото TV Gude

Ця традиція бере свій початок із 1924 року, коли робітники універмагу Macy’s вирішили зробити парад з нагоди початку різдвяних ярмарків. Тоді вулицями міста пройшлося близько 400 учасників у карнавальних костюмах у супроводі професійних оркестрів та живих тварин з місцевого зоопарку.

Зараз замість живих тварин в парадах беруть участь величезні надувні фігури у вигляді героїв з казок та мультифільмів, а парад показують в прямій трансляції по телебаченню по всій країні.

"Помилування індички"

Жартівливою традицією Дня подяки є помилування індички. Вона була започаткована у 1989 році при Джорджі Буші-старшому. На галявині перед Білий домом в присутності президента двом індичкам (віце-індичці й національній індичці) зачитують указ про помилування. Після цього двох птахів відправляють у зоопарк, де вони проживуть до самої смерті.

Традиції Дня подяки – помилування індички / Фото CNN

Кандидатів для помилування обирають американці шляхом голосування. Пеерд тим спеціально для церемонії Національна федерація виробників індички (National Turkey Federation) відбирає декількох птахів, чиї кандидатури потім виставляються на голосування на сайті Білого дому. Цим індичкам-учасникам навіть вибирають імена.

Також у наступний день після Дня подяки по всій країні відбувається Чорна п'ятниця, яка розпочинає передріздвяні розпродажі в магазинах та в інтернеті.