Американцы считают этот день одним из важнейших государственных праздников, поскольку его отмечали еще родители-пилигримы, прибывшие в Северную Америку, чтобы поселиться здесь. Хотя несмотря на то, что День благодарения носит сугубо национальный характер, оно известно во всем мире и отмечается также в Канаде и странах Европы в несколько измененном виде, пишет 24 канал.

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История основания праздника

День благодарения в США уходит своими корнями 1620 лет, когда после двухмесячного плавания к берегам Америки причалило английское судно Mayflower. На корабле находилось более 100 пилигримов, разыскивавших новые и свободные земли. Однако зима для них показалась очень суровой: почти половина людей погибла, а выжившие научились охотиться, выращивать кукурузу, бобы и тыквы. В этом им помогли местные жители – индейцы.

История основания Дня благодарения в США / Фото Insider

В благодарность губернатор колонистов Уильям Бердфорд устроил День благодарения, на который пригласил коренных американцев, спасших переселенцев от голода. Во время совместного пира родители-пилигримы воздали хвалу и благодарность Богу. Это был первый День благодарения в истории Америки, и состоялся он в теплой атмосфере как символ благодарности и единства.

Национальный праздник стал в 1789 году. Сначала его отмечали 26 ноября согласно подписанному указу первого американского президента Джорджа Вашингтона. Впоследствии, в 1864 году Авраам Линкольн сменил дату Дня благодарения и его начали праздновать в четвертый четверг ноября.

Традиции Дня благодарения

Этот день объявлен официальным выходным днем США. Закрываются все магазины и государственные учреждения, а в церквях проходят богослужения, куда целыми семьями американцы идут молиться и благодарить Бога.

Со временем все собираются на семейный обед в доме старшего поколения. Каждый член произносит слова благодарности и вспоминает все хорошее, что у него было через год.

Главным блюдом Дня благодарения считается индейка, поданная под соусом из клюквы. Также на праздничный стол подают пюре из сладкого картофеля, тыквенный пирог, зеленые бобы и другие блюда, которые по преданию, были на столе первых английских переселенцев. Еще существует традиция декорировать ужин молодыми тыквами, орехами, яблоками, каштанами, кочерыжками "индийской кукурузы", сухими листьями, осенними цветами и виноградом, ведь это все символизирует щедрые дары природы.

Традиция Дня благодарения / Фото Pexels

Также в канун Дня благодарения принято делать добрые дела, ведь не все могут себе позволить праздничный стол. Благотворители устраивают бесплатные семейные обеды для малообеспеченных или бездомных людей. Для этого перед праздником размешивают объявления в местных газетах о пожертвованиях для благотворительных праздничных обедов, а на станциях метро находят специальные столы, куда люди могут принести продукты или сложить пожертвования.

Кроме семейных обедов, во многих городах проводят праздничные парады и большие фестивали. Обычно один из самых больших парадов проводят в Нью-Йорке, который называется парадом Дня благодарения Мэйси (Macy's Thanksgiving Day Parade).

День благодарения в США – праздничные парады / Фото TV Gude

Эта традиция берет свое начало с 1924 года, когда рабочие универмага Macy's решили устроить парад по случаю начала рождественских ярмарок. Тогда по улицам города прошлось около 400 участников в карнавальных костюмах в сопровождении профессиональных оркестров и живых животных из зоопарка.

Сейчас вместо живых животных в парадах принимают участие огромные надувные фигуры в виде героев из сказок и мультифильмов, а парад показывают прямой трансляции по телевидению по всей стране.

"Помилование индейки"

Шутливой традицией Дня благодарения есть помилование индейки. Она была начата в 1989 году при Джордже Буше-старшем. На лужайке перед Белым домом в присутствии президента двум индейкам (вице-индейке и национальной индейке) зачитывают указ о помиловании. После этого две птицы отправляются в зоопарк, где они проживут до самой смерти.

Традиции Дня благодарения – помилование индейки / Фото CNN

Кандидатов для помилования выбирают американцы путем голосования. Специально для церемонии Национальная федерация производителей индейки (National Turkey Federation) отбирает несколько птиц, чьи кандидатуры затем выставляются на голосование на сайте Белого дома. Этим индейкам-участникам даже выбирают имена.

Также в следующий день после Дня благодарения по всей стране проходит Черная пятница, которая начинает предрождественские распродажи в магазинах и в интернете.