З Днем подруг 2026: найтепліші привітання у картинках і словах для друзів

13 лютого в усьому світі вшановують незвичайне свято – Міжнародний день жіночої дружби. Його ще називають День подруг.

У це свято дівчата збираються разом зі своїми подругами, проводять час та дякують одна одній за дружбу. З цієї радісної нагоди 24 Канал підготував привітання з Днем подруг у картинках, прозі й своїми словами.

Не пропустіть Календар свят на лютий 2026-го: чи буде додатковий вихідний на День Валентина

Міжнародний день жіночої дружби 2026: привітання у прозі й картинках

Мила подруга! Я не можу уявити своє життя без тебе. Вітаю тебе з Днем подруги! Нехай все те добро і підтримка, які ти випромінюєш, повернуться до тебе в стократному розмірі!

***

Люба моя подружка, я хочу, щоб ти була завжди щаслива, успішна і улюблена, щоб радо ділилася зі мною своїми досягненнями і приємними життєвими подіями, і ніколи не плакала. З Днем подруги!

Привітання з Днем подруг 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю з Днем подруги! Будь здорова і щаслива! Міцно обіймаю тебе і цілую! Бажаю гармонії в житті! Нехай збуваються твої потаємні мрії і бажання, нехай життя наповнюється натхненням, відмінним настроєм і найяскравішими і прекрасними подіями!

***

З Днем подруги! Від усієї душі вітаю тебе з цим радісним святом! Бажаю безтурботної, світлої, щасливої долі. Нехай дорога твоя буде завжди рівною, широкою і гладкою, а наша дружба – міцною та щирою. Нехай у серці живуть світлі й піднесені бажання. Нехай твоя душа народжує прекрасні мрії, а твій розум втілює їх у життя і ми завжди ділімо щастя на двох. Бажаю міцного здоров'я, бадьорого духу, радості. Люблю тебе!

Привітання з Днем подруг 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Моя найкраща, кохана і вірна подруго, вітає з нашим "професійним" святом – з Днем подруги! Подивися на плитку шоколаду: нехай твоє життя буде таким самим, як вона, – солодким від любові, блискучим від успіхів, міцним від здоров'я. І нехай у твоєму житті гірким буде тільки шоколад – найдорожчий і найсмачніший!

***

Вітаю з Днем подруги! Будь здорова і щаслива! Міцно обіймаю тебе і цілую! Бажаю гармонії в житті! Нехай збуваються твої найпотаємніші мрії і бажання, нехай життя наповнюється натхненням, чудовим настроєм і найяскравішими і найпрекраснішими подіями!

Привітання з Днем подруг 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Вітаю тебе з Днем жіночої дружби! Нехай у тебе в житті все завжди буде добре! Бажаю тобі мирного неба над головою, міцного здоров'я, чистого кохання і справжнього жіночого щастя! Я тебе люблю! Зі святом, подружко!

***

Вітаю, подруго! Бажаю тобі здоров'я і радості кожного дня, удачі та натхнення. Знай, я завжди поруч. І, яка б погода не була за вікном, що б не коїлося в цьому світі, наша дружба міцна і надійна. Я люблю тебе, подруго, і хочу, щоб ти завжди була щаслива!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.