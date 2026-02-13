В этот праздник девушки собираются вместе со своими подругами, проводят время и благодарят друг друга за дружбу. По этому радостному случаю 24 Канал подготовил поздравления с Днем подруг в картинках, прозе и своими словами.

Не пропустите Календарь праздников на февраль 2026-го: будет ли дополнительный выходной на День Валентина

Международный день женской дружбы 2026: поздравления в прозе и картинках

Милая подруга, я не могу представить свою жизнь без тебя. Поздравляю тебя с Днем подруги! Пусть все то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернутся к тебе в стократном размере!

***

Дорогая моя подружка, я хочу, чтобы ты была всегда счастлива, успешна и любима, чтобы радостно делилась со мной своими достижениями и приятными жизненными событиями, и никогда не плакала. С Днем подруги!

Поздравления с Днем подруг 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Поздравляю с Днем подруги! Будь здорова и счастлива! Крепко обнимаю тебя и целую! Желаю гармонии в жизни! Пусть сбываются твои сокровенные мечты и желания, пусть жизнь наполняется вдохновением, отличным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями!

***

С Днем подруги! От всей души поздравляю тебя с этим радостным праздником! Желаю беззаботной, светлой, счастливой судьбы. Пусть дорога твоя будет всегда ровной, широкой и гладкой, а наша дружба – крепкой и искренней. Пусть в сердце живут светлые и возвышенные желания. Пусть твоя душа рождает прекрасные мечты, а твой ум воплощает их в жизнь и мы всегда делим счастье на двоих. Желаю крепкого здоровья, бодрого духа, радости. Люблю тебя!

Поздравление с Днем подруг 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Моя самая лучшая, любимая и верная подруга, поздравляет с нашим "профессиональным" праздником – с Днем подруги! Посмотри на плитку шоколада: пусть твоя жизнь будет такой же, как она, – сладкой от любви, блестящей от успехов, крепкой от здоровья. И пусть в твоей жизни горьким будет только шоколад – самый дорогой и самый вкусный!

***

Поздравляю с Днем подруги! Будь здорова и счастлива! Крепко обнимаю тебя и целую! Желаю гармонии в жизни! Пусть сбываются твои самые сокровенные мечты и желания, Пусть жизнь наполняется вдохновением, замечательным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями!

Поздравления с Днем подруг 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Поздравляю тебя с Днем женской дружбы! Пусть у тебя в жизни все всегда будет хорошо! Желаю тебе мирного неба над головой, крепкого здоровья, чистой любви и настоящего женского счастья! Я тебя люблю! С праздником, подружка!

***

Поздравляю, подруга! Желаю тебе здоровья и радости каждый день, удачи и вдохновения. Знай, я всегда рядом. И, какая бы погода не была за окном, что бы не творилось в этом мире, наша дружба крепкая и надежная. Я люблю тебя, подруга, и хочу, чтобы ты всегда была счастлива!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.