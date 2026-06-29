Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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День Петра і Павла 2026: традиції свята

У День святих апостолів Петра і Павла варто прокинутися раніше або хоча б вийти на прогулянку до обіду, щоб на власні очі побачити, як сяє сонце. Наші предки вірили, що цього дня небесне світило переливається різними кольорами, даруючи кожному, хто це побачить, міцне здоров'я та удачу на весь рік.

Також 29 червня варто обов'язково відвідати батьків чи близьких родичів. На Петра й Павла заведено збиратися за великим родинним столом, адже суворий піст уже завершився. Головною стравою дня мають стати традиційні мандрики – особливі сирні пампушки чи пиріжки. Ними слід пригостити сусідів чи просто тих, хто потребує допомоги.

Крім того, у це важливе релігійне свято потрібно відпустити старі образи. Так, якщо ви давно планували з кимось помиритися або попросити вибачення, зробіть це просто зараз.

Увечері ж залиште всі хатні справи, відпочиньте від прибирання чи праці на городі та просто насолодіться літнім теплом у колі тих, кого любите.

Апостоли Петро і Павло / Фото Pinterest

Зауважимо, що наша редакція вже публікувала гарні привітання з Днем Петра і Павла у картинках і листівках.