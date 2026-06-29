Подробнее об этом – рассказывает 24 Канал.

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День Петра и Павла 2026: традиции праздника

В День святых апостолов Петра и Павла стоит проснуться пораньше или хотя бы выйти на прогулку до обеда, чтобы воочию увидеть, как сияет солнце. Наши предки верили, что в этот день небесное светило переливается разными цветами, даря каждому, кто это увидит, крепкое здоровье и удачу на весь год.

Также 29 июня обязательно стоит навестить родителей или близких родственников. В день Петра и Павла принято собираться за большим семейным столом, ведь строгий пост уже закончился. Главным блюдом дня должны стать традиционные мандрики особые творожные пончики или пирожки. Ими следует угостить соседей или просто тех, кто нуждается в помощи.

Кроме того, в этот важный религиозный праздник нужно отпустить старые обиды. Так, если вы давно планировали с кем-то помириться или попросить прощения, сделайте это прямо сейчас.

Вечером же отложите все домашние дела, отдохните от уборки или работы на огороде и просто насладитесь летним теплом в кругу тех, кого любите.

Апостолы Петр и ПавелАпостолы Петр и Павел / Фото Pinterest

Отметим, что наша редакция уже публиковала красивые поздравления с Днём Петра и Павла в картинках и открытках.