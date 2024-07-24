Цього року іменини Ольги в України вже були зовсім нещодавно – 11 липня. Однак деякі люди досі святкують їх за старим стилем. Детальніше про те, що це за день, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської

Княгиня Ольга вийшла заміж за київського князя Ігоря, який походив з династії Рюриковичів. Згодом жінка народила Великого князя Київського Святослава Ігоровича. 15 років вона керувала державою, яка називалася Київська Русь, оскільки рано втратила чоловіка, а син ще не підріс достатньо для таких обов'язків.

Відомо, що княгиня Ольга їздила до Константинополя та потім охрестилася. У Київській Русі жінка збудувала чимало церков, крім того, завдяки їй багато людей перейшли у християнську віру.

У свято рівноапостольної Ольги віряни йдуть до церкви. Моляться до неї сироти, жінки, чиї сині воюють, або ті, що втратили коханих людей. Вважається, що княгиня підтримує усіх, хто цього потребує, дарує хороший врожай, а самотнім дівчатам допомагає швидше знайти чоловіка та вдало вийти заміж. Наші предки у цей день йшли працювати на город, зокрема збирали врожай фруктів та овочів. Також ходили в ліс по ягоди та гриби. Річ у тім, що у цей період потрібно було ретельно підготуватися до зими. Тому люди робили багато справ.