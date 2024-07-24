В этом году именины Ольги в Украине уже были совсем недавно – 11 июля. Однако некоторые люди до сих пор празднуют их по старому стилю. Подробнее о том, что это за день, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской

Княгиня Ольга вышла замуж за киевского князя Игоря, который происходил из династии Рюриковичей. Впоследствии женщина родила Великого князя Киевского Святослава Игоревича. 15 лет она руководила государством, которое называлось Киевская Русь, поскольку рано потеряла мужа, а сын еще не подрос достаточно для таких обязанностей.

Известно, что княгиня Ольга ездила в Константинополь и потом крестилась. В Киевской Руси женщина построила немало церквей, кроме того, благодаря ей многие люди перешли в христианскую веру.

В праздник равноапостольной Ольги верующие идут в церковь. Молятся к ней сироты, женщины, чьи сыновья воюют, или те, что потеряли любимых людей. Считается, что княгиня поддерживает всех, кто в этом нуждается, дарит хороший урожай, а одиноким девушкам помогает быстрее найти мужа и удачно выйти замуж. Наши предки в этот день шли работать на огород, в частности собирали урожай фруктов и овощей. Также ходили в лес за ягодами и грибами. Дело в том, что в этот период нужно было тщательно подготовиться к зиме. Поэтому люди делали много дел.