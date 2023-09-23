З Днем осіннього рівнодення: привітальні картинки, які вам сподобаються
Цього року День осіннього рівнодення припадає на 23 вересня. У цю добу і ніч, і день триватимуть по 12 годин.
Наша країна розташована у північній півкулі, тому від осіннього рівнодення у нас починається календарна зима. Відтепер дні будуть ставати коротшими, а ночі – довшими. Красиві картинки-привітання до Дня осіннього рівнодення зібрав 24 Канал.
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Картинки-привітання з Днем осіннього рівнодення
З Днем осіннього рівнодення / Фото "Факти"
З Днем осіннього рівнодення / Фото "Телеграф"
З Днем осіннього рівнодення / Фото "Главред"
З Днем осіннього рівнодення / Фото Canva
З Днем осіннього рівнодення / Фото Canva
День осіннього рівнодення / Фото Canva
День осіннього рівнодення / Фото Canva
День осіннього рівнодення / Фото Canva
З Днем осіннього рівнодення / Фото Білопілля. City