З Днем осіннього рівнодення: привітальні картинки, які вам сподобаються

Цього року День осіннього рівнодення припадає на 23 вересня. У цю добу і ніч, і день триватимуть по 12 годин.

Наша країна розташована у північній півкулі, тому від осіннього рівнодення у нас починається календарна зима. Відтепер дні будуть ставати коротшими, а ночі – довшими. Красиві картинки-привітання до Дня осіннього рівнодення зібрав 24 Канал.

Зовсім скоро Коли Україна переходить за зимовий час у 2023 році

Картинки-привітання з Днем осіннього рівнодення



З Днем осіннього рівнодення / Фото "Факти"



З Днем осіннього рівнодення / Фото "Телеграф"



З Днем осіннього рівнодення / Фото "Главред"



З Днем осіннього рівнодення / Фото Canva



З Днем осіннього рівнодення / Фото Canva



День осіннього рівнодення / Фото Canva



День осіннього рівнодення / Фото Canva



День осіннього рівнодення / Фото Canva



З Днем осіннього рівнодення / Фото Білопілля. City



День осіннього рівнодення / Фото Canva