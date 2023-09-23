Наша країна розташована у північній півкулі, тому від осіннього рівнодення у нас починається календарна зима. Відтепер дні будуть ставати коротшими, а ночі – довшими. Красиві картинки-привітання до Дня осіннього рівнодення зібрав 24 Канал.

Зовсім скоро Коли Україна переходить за зимовий час у 2023 році

Картинки-привітання з Днем осіннього рівнодення


З Днем осіннього рівнодення / Фото "Факти"


З Днем осіннього рівнодення / Фото "Телеграф"


З Днем осіннього рівнодення / Фото "Главред"


З Днем осіннього рівнодення / Фото Canva


З Днем осіннього рівнодення / Фото Canva


День осіннього рівнодення / Фото Canva


День осіннього рівнодення / Фото Canva


День осіннього рівнодення / Фото Canva


З Днем осіннього рівнодення / Фото Білопілля. City


День осіннього рівнодення / Фото Canva