Наша страна находится в северном полушарии, поэтому от осеннего равноденствия у нас начинается календарная зима. Теперь дни будут становиться короче, а ночи – длиннее. Красивые картинки-поздравления ко Дню осеннего равноденствия собрал 24 Канал.
Совсем скоро Когда Украина переходит за зимнее время в 2023 году
Картинки-поздравления с Днем осеннего равноденствия
С Днем осеннего равноденствия / Фото "Факты"
С Днем осеннего равноденствия / Фото "Телеграф"
С Днем осеннего равноденствия / Фото "Главред"
С Днем осеннего равноденствия / Фото Canva
С Днем осеннего равноденствия / Фото Canva
День осеннего равноденствия / Фото Canva
День осеннего равноденствия / Фото Canva
День осеннего равноденствия / Фото Canva
С Днем осеннего равноденствия / Фото Белополье. City
День осеннего равноденствия / Фото Canva