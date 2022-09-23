Астрономічна осінь цьогоріч наступить о 4:03 годині за київським часом. Наші предки у давнину надавали велике значення цьому дню й мали свої цікаві повір'я та заборони. У сучасному світі день є чудовим для того, щоб підбити підсумки й запланувати нові цілі та мрії, пише 24 канал.
Читайте також День осіннього рівнодення 2022: прикмети та цікаві традиції у свято
Колись у цей період, який називався "Осенинами", проводили гучні гуляння, адже вже закінчилися польові роботи й можна було відпочити. День розпочинався зі зборів старійшин із кожної сім'ї. Туди приносили частування, пили медовий напій й обговорювали майбутні плани на рік. Ще був цікавий звичай пекти дуже великий медовий пиріг і куштувати його разом.
Прикмети на День осіннього рівнодення
- Якщо в цей день тепла й суха погода – чекайте м'якої зими.
- Якщо відлітають птахи – зима буде суворою.
- Яким буде "бабине літо" – такою буде й уся осінь.
- Якщо у цей день є гроза – осінь буде теплою.
- Якщо мало ягід на горобині – осінь буде сухою й дощовою.
- Якщо ви у цей день побачили весільну церемонію – будете щасливими увесь рік.
Заборони на День осіннього рівнодення / Фото "Unsplash"
Що не можна робити на День осіннього рівнодення
- Не можна конфліктувати з ближніми.
- Важливо контролювати себе й не давати волю поганим емоціям.
- Не можна обманювати.
- Не варто нічого позичати іншим й самому нічого не брати.
- Не можна проявляти агресію й негатив.
- Не можна відмовляти у допомозі та гостинності.
Сьогодні ви можете приділити час собі й своєму серцю. День осіннього рівнодення – це чудовий час, щоб згадати всі позитивні моменти свого життя й рухатися далі. Це час, щоб відпустити все погане й пробачити образи ближнім. Також можна очистити свій простір та викинути увесь непотріб й залишити те, що справді вам знадобиться.