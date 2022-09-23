Астрономічна осінь цьогоріч наступить о 4:03 годині за київським часом. Наші предки у давнину надавали велике значення цьому дню й мали свої цікаві повір'я та заборони. У сучасному світі день є чудовим для того, щоб підбити підсумки й запланувати нові цілі та мрії, пише 24 канал.

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Колись у цей період, який називався "Осенинами", проводили гучні гуляння, адже вже закінчилися польові роботи й можна було відпочити. День розпочинався зі зборів старійшин із кожної сім'ї. Туди приносили частування, пили медовий напій й обговорювали майбутні плани на рік. Ще був цікавий звичай пекти дуже великий медовий пиріг і куштувати його разом.

Прикмети на День осіннього рівнодення

Якщо в цей день тепла й суха погода – чекайте м'якої зими.

Якщо відлітають птахи – зима буде суворою.

Яким буде "бабине літо" – такою буде й уся осінь.

Якщо у цей день є гроза – осінь буде теплою.

Якщо мало ягід на горобині – осінь буде сухою й дощовою.

Якщо ви у цей день побачили весільну церемонію – будете щасливими увесь рік.

Заборони на День осіннього рівнодення / Фото "Unsplash"

Що не можна робити на День осіннього рівнодення

Не можна конфліктувати з ближніми.

Важливо контролювати себе й не давати волю поганим емоціям.

Не можна обманювати.

Не варто нічого позичати іншим й самому нічого не брати.

Не можна проявляти агресію й негатив.

Не можна відмовляти у допомозі та гостинності.

Сьогодні ви можете приділити час собі й своєму серцю. День осіннього рівнодення – це чудовий час, щоб згадати всі позитивні моменти свого життя й рухатися далі. Це час, щоб відпустити все погане й пробачити образи ближнім. Також можна очистити свій простір та викинути увесь непотріб й залишити те, що справді вам знадобиться.