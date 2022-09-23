Астрономическая осень в этом году наступит в 4:03 по киевскому времени. Наши предки в старину придавали большое значение этому дню и имели свои интересные поверья и запреты. В современном мире день прекрасен для того, чтобы подвести итоги и запланировать новые цели и мечты, пишет 24 канал.

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Когда-то в этот период, который назывался "Осенинами" , проводили шумные гуляния, ведь уже закончились полевые работы и можно было отдохнуть. День начинался с собрания старейшин из каждой семьи. Туда приносили угощение, пили медовый напиток и обсуждали будущие планы на год. Еще был интересен обычай печь очень большой медовый пирог и пробовать его вместе.

Приметы на День осеннего равноденствия

Если в этот день теплая и сухая погода, то погода будет идти.

Если улетают птицы – зима будет суровой.

Каким будет "бабье лето" – такой будет и вся осень.

Наши предки в этот день следили за облаками.

Если мало ягод на рябине – осень будет сухой и дождливой.

Если вы в этот день увидели свадебную церемонию – будете счастливы весь год.

Запреты на День осеннего равноденствия / Фото "Unsplash"

Что нельзя делать на День осеннего равноденствия

Нельзя конфликтовать с ближними.

Важно контролировать себя и не давать волю плохим эмоциям.

Нельзя обманывать.

Не стоит ничего занимать другим и самому ничего не брать.

Нельзя проявлять злость и негатив.

Нельзя отказывать в помощи и гостеприимстве.

Сегодня вы можете уделить время себе и своему сердцу. День осеннего равноденствия – прекрасное время, чтобы вспомнить все положительные моменты своей жизни и двигаться дальше. Это время, чтобы отпустить все плохое и простить обиды ближним. Также можно очистить свое пространство и выбросить все ненадобность и оставить то, что вам понадобится.