Нацгвардія – нове військове формування з правоохоронними функціями. Згодом до Нацгвардії приєдналася низка добровольчих батальйонів, які боронили Україну на Донбасі, а тепер борються з ворогами й в інших регіонах, зазначає 24 Канал.

Читайте також Переведення годинника: чи можуть скасувати це в Україні

Особливість НГУ полягає у тому, що вона є одночасно військом і поліцією. Бійці Нацгвардії виконують як бойові завдання з захисту держави, так і стежать за правопорядком всередині України.

До складу Нацгвардії увійшли зокрема "Донбас" і "Азов" – добровольчі батальйони, які брали надактивну участь у захисті України від початку російської агресії у 2014 році, проявили надзвичайну мужність після повномасштабного вторгнення російської армії на територію нашої країни.

Тож тепер щороку 26 березня відзначаємо День Національної гвардії України. У цей особливий день привітаймо всіх нацгвардійців та подякуймо їм за службу, відданість, захист. Адже вони одні з тих, хто бореться за мирне майбутнє України.

Картинки-привітання з Днем Нацгвардії України 2023



День Національної гвардії України 2023 / Фото klike.net

День Національної гвардії України 2023: картинки-привітання / Фото klike.net