17 серпня лідер гурту "Скрябін" мав би святкувати своє 52-річчя. Однак у 2015 році його життя забрала моторошна ДТП. Гітарист гурту Олексій Зволинський пригадав чудернацьку історію з Андрієм Кузьменком.

"За 15 років спільного творчості були різні ситуації – іноді він був дуже наполегливий, інколи лояльний", – зазначив Зволинський в ефірі 24 каналу.

Зверніть увагу Володимир Зеленський присвоїв Андрію Кузьменку звання Героя України

"Пригадую, як ми принесли колонку з автобуса в готельний номер. Дорослі люди, але зняли зі себе весь одяг та одягнули на себе лише простирадла. І всю ніч під музику ми веселились", – пригдав друг Скрябіна.

За його словами, створення пісень з Андрієм Кузьменком було і веселим, і наполегливим, і дуже серйозним. Однак в результаті виходили успішні пісні.

Він спершу набирав людей в гурт, довіряв їм, а потім, коли вони робили якусь помилку – виганяв. Насамперед він приймав до себе людину, а потім вже прощався,

– сказав Зволинський.

Також додав: "Ми не полишаємо надій і все ж хочемо випустити новий альбом з вокалістом Yurcash Юрком Юрченком, але дотягнутись до вершин Кузьми будемо намагатись і надіємось, що нам це вдасться".

Олексій Зволинський про Андрія Кузьменка: дивіться відео

ДТП з Андрієм Кузьменком: що відомо