Танцювали в одних простирадлах: гітарист гурту "Скрябін" пригадав кумедну історію з Кузьмою
17 серпня лідер гурту "Скрябін" мав би святкувати своє 52-річчя. Однак у 2015 році його життя забрала моторошна ДТП. Гітарист гурту Олексій Зволинський пригадав чудернацьку історію з Андрієм Кузьменком.
"За 15 років спільного творчості були різні ситуації – іноді він був дуже наполегливий, інколи лояльний", – зазначив Зволинський в ефірі 24 каналу.
Зверніть увагу Володимир Зеленський присвоїв Андрію Кузьменку звання Героя України
"Пригадую, як ми принесли колонку з автобуса в готельний номер. Дорослі люди, але зняли зі себе весь одяг та одягнули на себе лише простирадла. І всю ніч під музику ми веселились", – пригдав друг Скрябіна.
За його словами, створення пісень з Андрієм Кузьменком було і веселим, і наполегливим, і дуже серйозним. Однак в результаті виходили успішні пісні.
Він спершу набирав людей в гурт, довіряв їм, а потім, коли вони робили якусь помилку – виганяв. Насамперед він приймав до себе людину, а потім вже прощався,
– сказав Зволинський.
Також додав: "Ми не полишаємо надій і все ж хочемо випустити новий альбом з вокалістом Yurcash Юрком Юрченком, але дотягнутись до вершин Кузьми будемо намагатись і надіємось, що нам це вдасться".
Олексій Зволинський про Андрія Кузьменка: дивіться відео
ДТП з Андрієм Кузьменком: що відомо
- Лідер одного із найпопулярніших українських гуртів "Скрябін" загинув у дорожньо-транспортній пригоді біля села Лозоватка, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
- Трагедія трапилася 2 лютого 2015 року близько 8:20 ранку.
- Позашляховик, за кермом якого був співак, зіткнувся із молоковозом. У салоні автомобіля перебували ще дві жінки, які внаслідок аварії отримали поранення, проте змогли вижити. Кузьма від отриманих травм загинув на місці ДТП.