17 августа лидер группы "Скрябин" должен был бы праздновать свое 52-летие. Однако в 2015 году его жизнь унесло жуткое ДТП. Гитарист группы Алексей Зволинский вспомнил причудливую историю с Андреем Кузьменко.

"За 15 лет совместного творчества были разные ситуации – иногда он был очень настойчив, иногда лоялен", – отметил Зволинский в эфире 24 канала.

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"Вспоминаю, как мы принесли колонку из автобуса в гостиничный номер. Взрослые люди, но сняли с себя всю одежду и одели на себя только простыни. И всю ночь под музыку мы веселились", – вспомнил друг Скрябина.

По его словам, создание песен с Андреем Кузьменко было и веселым, и настойчивым, и очень серьезным. Однако в результате получались успешные песни.

Он сперва набирал людей в группу, доверял им, а потом, когда они делали какую – то ошибку – выгонял. Первым делом он принимал к себе человека, а потом уже прощался,

– сказал Зволинский.

Также добавил: "Мы не оставляем надежд и все же хотим выпустить новый альбом с вокалистом Yurcash Юрком Юрченко, но дотянуться до вершин Кузьмы будем стараться и надеемся, что нам это удастся".

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