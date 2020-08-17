Танцевали в одних простынях: гитарист группы "Скрябин" вспомнил забавную историю с Кузьмой
17 августа лидер группы "Скрябин" должен был бы праздновать свое 52-летие. Однако в 2015 году его жизнь унесло жуткое ДТП. Гитарист группы Алексей Зволинский вспомнил причудливую историю с Андреем Кузьменко.
"За 15 лет совместного творчества были разные ситуации – иногда он был очень настойчив, иногда лоялен", – отметил Зволинский в эфире 24 канала.
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"Вспоминаю, как мы принесли колонку из автобуса в гостиничный номер. Взрослые люди, но сняли с себя всю одежду и одели на себя только простыни. И всю ночь под музыку мы веселились", – вспомнил друг Скрябина.
По его словам, создание песен с Андреем Кузьменко было и веселым, и настойчивым, и очень серьезным. Однако в результате получались успешные песни.
Он сперва набирал людей в группу, доверял им, а потом, когда они делали какую – то ошибку – выгонял. Первым делом он принимал к себе человека, а потом уже прощался,
– сказал Зволинский.
Также добавил: "Мы не оставляем надежд и все же хотим выпустить новый альбом с вокалистом Yurcash Юрком Юрченко, но дотянуться до вершин Кузьмы будем стараться и надеемся, что нам это удастся".
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ДТП с Андреем Кузьменко: что известно
- Лидер одной из самых популярных украинских групп "Скрябин" погиб в дорожно-транспортном происшествии возле села Лозоватка, в Криворожском районе Днепропетровской области.
- Трагедия случилась 2 февраля 2015 года около 8:20 утра.
- Внедорожник, за рулем которого был певец, столкнулся с молоковозом. В салоне автомобиля находились еще две женщины, которые в результате аварии получили ранения, однако смогли выжить. Кузьма от полученных травм погиб на месте ДТП.