Історія цієї дати сягає середини минулого століття. Саме 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася інавгураційна сесія Ради митного співробітництва. Згодом вона трансформувалася у впливову Всесвітню митну організацію. А вже рівно через 30 років, у 1983-му, цей день офіційно проголосили святом, щоб підкреслити солідарність митних служб усього світу.
З цієї нагоди 24 Канал зібрав гарні привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і близьким, які працюють у цій сфері, та подаруйте їм позитивні емоції.
Міжнародний день митника 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
З Днем митника, наші дорогі вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними й витривалими. І нехай частими стануть слова: "Митниця дає добро!".
Вітаю вас з Міжнародним днем митника! Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у роботі та особистому житті! Нехай ваша праця завжди буде успішною, а ви завжди будете надійним захистом для нашої країни.
Привітання з Міжнародним днем митника 2026 / Колаж LifeStyle24
Сьогодні день ваш, митники сміливі,
Ви на кордонах пильні й справедливі.
Від вас залежить мир і спокій краю,
Вам шана й вдячність від людей без краю.
Ви захищаєте державні інтереси,
Контроль тримаєте – ні кроку до прогресу
Без вашої роботи непросто у житті,
Тож хай успіхи чекають вас у путі!
В Україну навіть мишка
Повз митну службу не проскочить,
Бо працівник хоробрий спритно
Всіх перевірить дуже точно!
Тобі я, митнику, бажаю,
Щоб будні проходили гладко,
І хай ніхто не порушає
На вашій митниці порядку!
Привітання з Міжнародним днем митника 2026 / Колаж LifeStyle24
До речі, День митника України щорічно відзначають 25 червня. Адже саме у цей день, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила Закон "Про митну справу", що стало правовим підґрунтям для створення сучасної митної системи незалежної держави.
Сьогодні День митника, і я вітаю тебе із цим святом! Нехай робота приносить велику радість, і в особистому плані все буде чудово! Міцного здоров'я, щасливого сімейного життя та більше вільного часу для своїх захоплень!
Зі святом тебе! З Днем митника! Нехай служба буде легкою та безпечною, начальство та колеги поважають, зарплата зростає, а твоя родина буде міцною та щасливою! Дякую за службу Батьківщині!
Привітання з Міжнародним днем митника 2026 / Колаж LifeStyle24
На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п'ятірку!
Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, у вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
У день цей святковий
Прийміть ви привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться бажання!
