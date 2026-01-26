Історія цієї дати сягає середини минулого століття. Саме 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася інавгураційна сесія Ради митного співробітництва. Згодом вона трансформувалася у впливову Всесвітню митну організацію. А вже рівно через 30 років, у 1983-му, цей день офіційно проголосили святом, щоб підкреслити солідарність митних служб усього світу.

З цієї нагоди 24 Канал зібрав гарні привітання у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх рідним і близьким, які працюють у цій сфері, та подаруйте їм позитивні емоції.

Міжнародний день митника 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

З Днем митника, наші дорогі вартові кордону держави! Залишайтеся зібраними й витривалими. І нехай частими стануть слова: "Митниця дає добро!".

Вітаю вас з Міжнародним днем митника! Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у роботі та особистому житті! Нехай ваша праця завжди буде успішною, а ви завжди будете надійним захистом для нашої країни.

Привітання з Міжнародним днем митника 2026 / Колаж LifeStyle24

Сьогодні день ваш, митники сміливі,

Ви на кордонах пильні й справедливі.

Від вас залежить мир і спокій краю,

Вам шана й вдячність від людей без краю.

Ви захищаєте державні інтереси,

Контроль тримаєте – ні кроку до прогресу

Без вашої роботи непросто у житті,

Тож хай успіхи чекають вас у путі!

В Україну навіть мишка

Повз митну службу не проскочить,

Бо працівник хоробрий спритно

Всіх перевірить дуже точно!

Тобі я, митнику, бажаю,

Щоб будні проходили гладко,

І хай ніхто не порушає

На вашій митниці порядку!

Привітання з Міжнародним днем митника 2026 / Колаж LifeStyle24

До речі, День митника України щорічно відзначають 25 червня. Адже саме у цей день, у 1991 році, Верховна Рада ухвалила Закон "Про митну справу", що стало правовим підґрунтям для створення сучасної митної системи незалежної держави.

Сьогодні День митника, і я вітаю тебе із цим святом! Нехай робота приносить велику радість, і в особистому плані все буде чудово! Міцного здоров'я, щасливого сімейного життя та більше вільного часу для своїх захоплень!

Зі святом тебе! З Днем митника! Нехай служба буде легкою та безпечною, начальство та колеги поважають, зарплата зростає, а твоя родина буде міцною та щасливою! Дякую за службу Батьківщині!

Привітання з Міжнародним днем митника 2026 / Колаж LifeStyle24

На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п'ятірку!

Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, у вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

У день цей святковий

Прийміть ви привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться бажання!

