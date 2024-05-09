День весняного Миколая Чудотворця: найсвітліші привітання зі святом у картинках

9 травня за новим церковним календарем вшановується пам'ять Миколая Чудотворця. Раніше свято відзначалося 22 травня. Саме у цей день, у 1087 році, його мощі перенесли з Мир Лікійських у місто Бари.

За традицією, сьогодні люди йдуть до церкви та моляться до святого, щоб він допоміг одужати від захворювань. Крім того, віряни просять миру, здоров'я та легких пологів. Колись наші предки у цей день окроплювали коней святою водою, коли йшли їх пасти, та працювали у полі.

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З нагоди свята LifeStyle 24 підготував добірку привітань у картинках. Не забудьте привітати рідних у такий світлий день.

День Миколая Чудотворця: картинки-привітання

День Миколая Чудотворця / Фото Telegraf

День Миколая Чудотворця / Фото Telegraf

День Миколая Чудотворця / Фото "Апостроф"

День Миколая Чудотворця / Фото Joy Pup

День Миколая Чудотворця / Фото з ютубу

День Миколая Чудотворця / Фото Joy Pup

День Миколая Чудотворця / Фото forumsmile.com.ua

День Миколая Чудотворця / Фото forumsmile.com.ua

День Миколая Чудотворця / Фото УНІАН

День Миколая Чудотворця / Фото з ютубу

Обирайте найкращу картинку із тих, що ми запропонували. Надішліть привітання близьким людям, аби потішити їх з самого ранку.