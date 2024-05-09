За традицією, сьогодні люди йдуть до церкви та моляться до святого, щоб він допоміг одужати від захворювань. Крім того, віряни просять миру, здоров'я та легких пологів. Колись наші предки у цей день окроплювали коней святою водою, коли йшли їх пасти, та працювали у полі.

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З нагоди свята LifeStyle 24 підготував добірку привітань у картинках. Не забудьте привітати рідних у такий світлий день.

День Миколая Чудотворця: картинки-привітання

День Миколая Чудотворця / Фото Telegraf

День Миколая Чудотворця / Фото Telegraf

День Миколая Чудотворця / Фото "Апостроф"

День Миколая Чудотворця / Фото Joy Pup

День Миколая Чудотворця / Фото з ютубу

День Миколая Чудотворця / Фото Joy Pup

День Миколая Чудотворця / Фото forumsmile.com.ua

День Миколая Чудотворця / Фото forumsmile.com.ua

День Миколая Чудотворця / Фото УНІАН

День Миколая Чудотворця / Фото з ютубу

Обирайте найкращу картинку із тих, що ми запропонували. Надішліть привітання близьким людям, аби потішити їх з самого ранку.